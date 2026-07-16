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LEGENDA OPRALA ENGLEZE

'Zabiju i povuku se. Kukavice'

Piše Domagoj Vugrinović,
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'Zabiju i povuku se. Kukavice'
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Foto: Dylan Martinez
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Thomas Tuchel pri vodstvu je napravio tri zamjene. Sve tri bile su obrambene: u igru je ubacio Konsu (stoper), Burna (stoper) i O’Reillyja (bek)

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Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i prošla u drugo uzastopno finale. "Gaučosi”"će tako imati priliku postati tek treća reprezentacija svijeta koja je obranila naslov svjetskog prvaka. No dobar dio utakmice činilo se da će momčad Thomasa Tuchela biti ta koja će se u finalu boriti za prestižni trofej. Engleska je bila bolja i povela preko Anthonyja Gordona u 55. minuti, no onda se neobjašnjivo povukla.

Nijemac na klupi Engleske počeo je zatvarati utakmicu i u igru slati obrambene igrače. To je jako utjecalo na sustav, ali i na samu igru. Toliko da su Englezi od 67. do 85. minute imali samo dva točna dodavanja, a oba je uspio napraviti golman Jordan Pickford prema stoperu Johnu Stonesu.

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Sve im se to obilo o glavu kada je prvo u 85. minuti Enzo Fernandez sjajno pogodio izvana za izjednačenje. Preokret je kompletirao Lautaro Martinez nakon ubačaja Lionela Messija u drugoj minuti nadoknade.

Povlačenje pri vodstvu komentirao je i legendarni bivši golman Reala Iker Casillas.

"Zabiju gol i odmah se povuku. Kukavički pristup. Nisu praktički izašli iz svog kaznenog prostora i dopustili su Argentini da stvori više prilika. Dogodilo se ono što je bilo logično", poručio je proslavljeni vratar u objavi na platformi X, koju je pregledalo gotovo tri milijuna korisnika.

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Komentari 17
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