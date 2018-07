Zaboravite Tursku i Portugal! Vatreni liju pobjedničke suze

Utakmice protiv Turske 2008. i Portugala 2016. na neki su način obilježili povijest hrvatskog nogometa. Koliko je samo suza isplakano u te dvije tužne večeri kad smo ispali, prvo na penale od Turaka u četvrtfinalu Eura 2008., a onda i od Portugala u osmini finala Europskog prvenstva nakon produžetaka.

Plakali su igrači, plakali su i navijači... U kategoriju povijesnih utakmica ući će i Danska na ovom Svjetskom prvenstvu, ali ovaj put svi smo plakali od sreće.

Borili su se Vatreni 120 minuta, a onda su došli penali.

Svima su nam, negdje duboko zakopani u podsvijesti, bile te dvije nesretne godine kad se činilo da se sve urotilo protiv nas. Posebno je bolna bila ta Turska, jer smo igrali najljepši nogomet na turniru, svi su nas vidjeli kao favorite za naslov, imali smo pobjedu do zadnjih sekundi, a onda smo primili nesretni gol i pali na penale.

Ma, kad je Modrić promašio penal protiv Danske u drugom produžetku, vjerojatno nema hrvatskog navijača koji nije pomislio na Tursku 2008. Pa neće valjda opet?! Još se poklopilo da je od te Turske prošlo točno 10 godina. Da, vrijeme leti, prije 10 godina Modrić i Rakitić promašili su penale protiv Turske.

Promašio je Modrić i protiv Danske, ali u raspucavanju je preuzeo odgovornost, kao što i priliči kapetanu, te zabio za Hrvatsku. Sudbina je htjela da zadnju loptu uzme Ivan Rakitić. I pogodi za povijest! Prije 10 godina obojica su bila među tragičarima, plakali su od tuge. A sad su junaci. I plaču od sreće.

This is what this win for Croatia meant to Lovren pic.twitter.com/8Xn8iWzIWm