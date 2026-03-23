Zadar došao do važne pobjede brutalnom zadnjom četvrtinom

Košarkaši Zadra pobijedili su u dvorani "Jazine" podgorički Studentski centar sa 69-62 (16-21, 17-19, 20-18, 16-4) u utakmici 5. kola ABA "lige za ostanak" odigravši sjajnu obranu u završnih 12 minuta utakmice, primivši svega četiri koša, a ubacivši 23.

Zadrani su tricom Vladimira Mihailovića poveli u prvoj minuti s 3-2, nakon čega je uslijedila serija gostiju od 11-0 za +10 (3-13) podogričke momčadi u 5. minuti. Studentski centar je od tog trenutka gotovo stalno vodio, osim kad su Zadrani u 12. minuti nakratko izjednačili (21-21).

Zadar: Zadar i Studentski Centar odigrali utakmicu 5. kola Play-outa AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

No, crnogorska momčad je na poluvrijeme otišla s prednošću od sedam koševa (33-40), a u 24. minuti je bilo najvećih +13 (35-48). Zadar se u 27. minuti uspio približiti opet na sedam koševa zaostatka (46-53), da bi gosti s pet uzastopnih poena Dariusa Johnsona opet došli na +12 (46-58).

Od tog trenutka pa sve do kraja utakmice izabranici Danijela Jusupa su odigrali sjajnu obranu, a proradio je i napada. Tricama Krševana Klarice i Borisa Tišme, uz jedno pogođeno bacanje Marka Ramljaka, Zadar je u završnih deset minuta ušao s minusom od samo pet koševa.

U 34. minuti Mihailovićevom tricom Zadar je došao do prvog vodstva (60-59) nakon početnih 3-2. Gosti su još samo uspjeli izjednačiti (60-60) i jedinim ubačajem iz igre u zadnjoj četvrtini Alekse Ilića u 39. minuti doći na tri koša zaostatka. Veliki preokret su dovršili s crte za slobodna bacanja Mihailović i Lovro Mazalin za konačnih 69-62.

Vladimir Mihailović je s 22 koša, šest skokova i četiri asistencije bio najbolji igrač Zadra. Po 14 poena su ubacili Boris Tišma i Lovro Mazalin, koji je imao i pet skokova te pet asistencija. Devet poena i sedam skokova skupio je Ramljak, a Karlo Žganec je obavio odličan posao u obrani sa 12 skokova.

Darius Johnson je sa 14 koševa bio najbolji strijelac Studentskog centra, a po 13 su ubacili hrvatski reprezentativac Mateo Drežnjak i Aleksa Ilić.

Pobjeda je Zadru donijela skok na četvrto mjesto "Lige za ostanak" s učinkom 8-12. Vodeći Spartak ima 11-9, a na drugom mjestu je Mega sa 9-12. Studentski centar i Split su na začelju s istim učinkom 5-16.

U 6. kolu je na rasporedu veliki dalmatinski derbi, a Split će u petak (20 sati) na Gripama ugostiti Zadar.