Zadar i Cibona prošli i igrat će međusobno u polufinalu Kupa

Nakon Cedevite i Zaboka plasman u polufinale završnog turnira Kupa Krešimira Ćosića koji se igra u Zadru izborili su Cibona i Zadar. Cibona je u četvrtfinalnom ogledu pobijedila Škrljevo 80-72, dok je Zadar lakoćom slavio protiv Sonik Puntamike 104-61.

Unatoč tome što su igrači Škrljeva bili bez svog trenera Damira Rajkovića koji je ostao u hotelu s temperaturom 40, Škrljevo je pokazalo zaista veliku borbu na terenu i dobro su namučili Cibonu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Cibona je u početnim minutama imala malu prednost (10-5), no Škrljevo je izjednačilo na 12-12, a potom sjajnom serijom stiglo do +10 1:20 minue do isteka prve četvrtine, a prva dionica završava rezultatom 23-16 za Škrljevo. U drugoj dionici Škrljevo je vodilo 35-26, no Cibona se vratila na 37-36. Na veliki odmor se otišlo rezultatom 39-36 za Škrljevo.

U trećoj četvrtini Cibona je povela 46-45, a 'vukovi' su zaključili treću dionicu rezultatom 62-55. U posljednjoj četvrtini Cibona je preuzela igru u svoje ruke, a Škrljevo nije više imalo snage u posljednjih deset minuta kao ni jednog od najvažnijih karika Konjevića i Cibona upisuje važnu pobjedu za sutrašnje polufinale.

Najbolji u redovima Cibone bili su Luka Žorić sa 17 poena, Marin Rozić sa 15 te Ivan Novačić sa 10 poena. Kod Škrljeva je Siniša Štemberger ubacio 18 poena, dok je Davor Konjević zabio 14 koševa.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U drugom susretu nije bilo nikakve rezultatske dvojbe.

Zadar je nakon prve četvrtine vodio 32-16, a na poluvremenu je bilo 57-28. Zadrani su dobili i preostale dvije četvrtine za konačnih +43 razlike.

Kod Zadra su najefikasniji bili Steven Gray sa 19 koševa, Mislav Brzoja sa 17, te Preston Knowles sa 12 koševa. U suparničkim redovima najefikasniji su bili Josip Ceranja sa 14 i Eddi Jurjević sa 12 koševa.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U petak se u polufinalu sastaju Cedevita - Zabok, te Cibona - Zadar.