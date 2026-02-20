Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDE PO REKORD

Zadar se poigrao sa Šibenkom i izborio finale Kupa protiv Splita

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zadar se poigrao sa Šibenkom i izborio finale Kupa protiv Splita
3
Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, KK Zadar - KK Šibenik | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zadar će u subotu od 20 sati pokušati postati samostalni rekorder sa 10 naslova pobjednika Kupa, trenutačno dijeli prvo mjesto s devet naslova s Cibonom. Ukupno je za Zadrane ovo čak 22. ulazak u finale

Admiral

U finalu ovosezonskog Kupa "Krešimir Ćosić" igrat će košarkaši Splita i Zadra, nakon što je u prvom polufinalu branitelj naslova Split u KC "Dražen Petrović" svladao domaćina završnog turnira Cibonu sa 94-73 (32-23, 25-22, 23-22, 14-6), u drugom je polufinalu Zadar nadigrao Šibenku sa 99-63 (31-20, 22-22, 25-19, 21-2)

Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, KK Zadar - KK Šibenik
Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, KK Zadar - KK Šibenik | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dvoboj Zadra i Šibenke nalikovao je na igru mačke s mišem. Zadar je vrlo rano ostvario veliku prednost, u 16. minuti imao velikih 50-28, samo da bi se onda Zadrani malo opustili što su Šibenčani iskoristili za približavanje.

U 28. minuti bilo je samo 70-61, a tada se Zadar opet uozbiljio i serijom 15-0 pobjegao na 85-61 u 34. minuti. U zadnjoj četvrtini Šibenka je postigla samo dva poena. Krševan Klarica je sa 22 koša predvodio Zadar, dok je Vincent Golson ubacio 18 za Šibenku. 

Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, KK Zadar - KK Šibenik
Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, KK Zadar - KK Šibenik | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zadar će u subotu od 20 sati pokušati postati samostalni rekorder sa 10 naslova pobjednika Kupa, trenutačno dijeli prvo mjesto s devet naslova s Cibonom. Ukupno je za Zadrane ovo čak 22. ulazak u finale. Za Split je ovo 10. plasman u finale Kupa, a pokušat će osvojiti svoj sedmi naslov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura
Evo tko će zamijeniti Joška Jeličića u emisiji MAXSporta
DOZNAJEMO

Evo tko će zamijeniti Joška Jeličića u emisiji MAXSporta

Kako doznajemo, Zoran Zekić trebao bi uskočiti umjesto Joška Jeličića u emisiji Studio HNL. Od kolovoza prošle godine je bez trenerskog angažmana, a već neko vrijeme radi kao stručni komentator u emisiji Vikend Vatrenih
Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026