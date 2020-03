Zadnje što mi je rekao bilo je: 'Šafra, ajmo još jednom u ring'

Korona, potres sad i ovo. Kad sam čuo da je Branko umro, sjetio sam se svega, onog našeg strašnog meča 1983. godine kad je 500 ljudi ostalo ispred Male dvorane Doma sportova pa njegovih zadnjih riječi, prije nekih mjesec dana dok je još mogao pričati. Rekao mi je tada: 'Šafra, mogli bismo nas dvojica odraditi još jednu ekshibiciju, ha?' Rekao sam mu: 'Nema problema, samo ti Branko ozdravi. Trnci su me prošli kad mi je to rekao jer se baš mučio da složi tu jednu rečenicu, priča nam Vjekoslav Šafranić (70).

Nažalost, srce hrvatskog Tigra Branka Cikatića prestalo je kucati u noći na ponedjeljak. Umro je legendarni hrvatski borac, jedan od najvećih u povijesti.

'Zadnja tri mjeseca bio ja baš jako loše'

Krajem 2018. godine završio je u bolnici zbog plućne embolije. Zarazio se bolničkom bakterijom i dobio je sepsu. Stanje mu se pogoršavalo, nije mogao samostalno jesti, ni hodati. Bio je u teškom stanju.

No držala ga je ljubav supruge Ivane, kćeri Lucije i Maje te sina Brune.

Nažalost, Tigar je izgubio svoju posljednju borbu.

- Bio je loše zadnja tri mjeseca. Nedavno mu se baš jako pogoršalo. Zadnjih mjesec dana nije ništa mogao jesti. Mi smo mu preko Društva sportaša veterana i zaklade čiji sam ravnatelj uplatili 10.000 kuna za rehabilitaciju. Ali on je bio sve lošije. Kad sam pričao zadnji put s njim, prije nekih mjesec dana, kad sam se čuo s njegovom suprugom Ivanom koja mi ga je dala na telefon, te njegove zadnje riječi mi još odzvanjaju u glavi. Trnci su me prošli kad mi je rekao 'Šafra, ajmo ti i ja još jednom, onako, za publiku'. Baš mi je bilo teško - kaže nam Šafranić, pionir karatea na ovim prostorima i prva prava zvijezda mješovitih borilačkih vještina u bivšoj Jugoslaviji, koji se protiv Cikatića borio 1984. godine u Zagrebu.

'Tigar i ja, bilo je to kao Hajduk na Dinamo'

- Kad sam se '82. borio za svjetski naslov u full-contactu u Hong Kongu, Cikatić mi je bio predborba. Osvojio sam naslov i postao svjetski prvak. Rekao sam Branku: 'Ajmo napraviti nešto i popularizirati ovaj sport i u Hrvatskoj'. I pristao je. Bila je to velika stvar, rivalstvo sjever - jug, nešto kao Dinamo - Hajduk, ja sam predstavljao sjever, a on jug.

- Borili smo se sljedeće godine u maloj dvorani Doma sportova, puno je ljudi ostalo ispred - priča nam legendarni Šafranić, višestruki karate prvak bivše Jugoslavije u teškoj i apsolutnoj kategoriji, apsolutni prvak Europe iz 1974. i svijeta 1976. godine.

Stijena na stijenu

Ispričao nam je Šafranić i kako se taktički pripremio za pet godina mlađeg Cikatića u toj borbi.

- Branko je bio strašan borac, pa osvojio je prvi K-1 u povijesti. Ali pobijedio sam ga u toj borbi nakon sedam rundi. On se pripremio da ću ići udarcima nisko pa se čuvao 'čišćenja', znao sam da to očekuje pa sam promijenio taktiku i napadao uglavnom ručnim tehnikama. Drugi dan došao je u moj kafić u Vrapču s Ray Ban naočalama da mu se ne vide modrice.

- E kad se sjetim te borbe i tih vremena. Znate, mi smo u to doba bili vjerojatno dva najbolje pripremljena borca u svijetu. Ne znam tko je bio u takvoj formi. To je bilo stijena na stijenu. A onda ta bolest njegova... Kad sam ga vidio nemoćnog u bolnici na početku, nisam to mogao ni procesuirati. Od takve legende i šampiona... Nije mogao ni ruku podići - dodao je Šafranić.

Bio je popularniji od Chuck Norrisa i Van Dammea

Branko Cikatić, Jean-Claude van Damme, Chuck Norris. Točno tim rasporedom.

Hrvatski Tigar bio je najpopularniji borac svijeta 1989. godine i osvojio je nagradu 'Zlatna rukavica' koju mu je dodijelio 'Karate BUDO Magazin'.

Prvi pobjednik K-1

Cikatić je bio prvi pobjednik K-1 turnira u povijesti, osvojio ga je u Japanu 1993.

U finalu je pobijedio Nizozemca Ernesta Hoosta, jednog od najvećih K-1 boraca svih vremena. Hrvatski Tigar to je uspio s 38 godina i 208 dana, nitko stariji od njega nije to uspio ponoviti. Do 18. godine imao je već crni pojas u karateu i taekwondou.

Bio je svjetski i europski prvak u tajlandskom boksu i full-contactu te svjetski prvak u kickboxingu.

Osmorica veličanstvenih i Tigar

U travnju 1993. godine u Tokiju osmorica najboljih kickboksača borila su se za naslov: Peter Aerts, Ernesto Hoost, Branko Cikatić, Maurice Smith, Toshiyuki Atokawa, Todd Hays, Changpuek Kiatsongrit i Masaaki Satake.

Bila je to krema borilačke scene, sve prvak do prvaka u kickboxingu, muay thaiju, karateu...

Turnir je bio eliminacijski, a Cikatiću je prva prepreka bio legendarni Tajlanđanin Changpuek Kiatsongrit, sedmerostruki prvak svijeta u Muay Thaiju, koji je od 343 meča slavi ou njih 277. Cikatić ga je nokautirao lijevim krošeom u prvoj rundi.

U polufinalu se borio protiv Masaakija Satakea, jednog od pionira K-1, prvaka Japana u karateu. I on je naletio Cikatiću na lijevi kroše, ali izdržao je nešto dulje od Tajlanđanina, do treće runde.

A onda - finale. Jedan od najvećih kickboksača svih vremena - Ernesto Hoost, koji je do borbe za naslov došao preko Petera Aertsa i Mauricea Smitha.

Gledao je kako Cikatić razara protivnike lijevim krošeom, ali nije se pripremio na desni, koji ga je poslao u svijet snova u prvoj rundi i Hrvat je osvojio prvi K-1 u povijesti.

Odlikovao ga Franjo Tuđman

Diplomirao je kineziologiju, koautor je knjige K-1 koja je bila obavezna literatura na Fakultetu športa i tjelesnog odgoja Sveučilišta u Sarajevu, a glumio je i u holivudskom filmu 'Skyscraper' s Annom Nicole Smith.

Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ga je Redom hrvatskog trolista za promicanje Hrvatske u svijetu.

Karijera Branka Cikatića:

Svjetski prvak 1998. (Zagreb) po organizaciji WMTA

3. mjesto 1995. (Tokio) na K-1 Grand Prix

Prvak 1993. (Tokio) K-1 World Grand Prix

Svjetski prvak 1991. (Berlin) u tajlandskom boksu

Svjetski prvak 1990. po organizaciji IKBF u kickboksu

Prvak 1989. po WKA u kickboksu

Svjetski prvak 1987. (Amsterdam) u tajlandskom boksu o 82,5 kg

Europski prvak1986. (Pariz) u tajlandskom boksu

Europski prvak1985. (Amsterdam) u tajlandskom boksu

