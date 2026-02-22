Zadnji dan na ZOI: Epski sraz u hokeju za zlato, adrenalinski šou i spektakularno zatvaranje

Nakon uzbudljivih natjecanja, nadmetanja na snijegu i ledu te brojnih sportskih drama, Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini stigle su do svog posljednjeg dana. U nedjelju, 22. veljače, spustit će se zastor na 25. izdanje Igara, ali ne prije nego što se podijele posljednji kompleti medalja i održi spektakularna svečanost zatvaranja u jedinstvenom ambijentu drevne veronske Arene. Posljednji dan donosi rasplet u četiri discipline, uključujući i epski okršaj za hokejaško zlato.

Posljednje borbe za olimpijsku slavu

Natjecateljski program posljednjeg dana Igara nudi četiri finala, a sve započinje u jutarnjim satima. Već u 9:00 na rasporedu su treća i četvrta vožnja boba četverosjeda, gdje se očekuje nastavak dominacije njemačkih posada. Francesco Friedrich, jedna od najvećih legendi ovog sporta, lovi svoju petu zlatnu olimpijsku medalju, čime bi ispisao novu stranicu povijesti. Glavni konkurent bit će mu sunarodnjak Johannes Lochner, što garantira dramu do samog kraja na ledenoj stazi.

Gotovo istovremeno, u 10:00, na teren izlaze skijašice trkačice u jednoj od najtežih i najprestižnijih disciplina, utrci na 50 kilometara klasičnim stilom s masovnim startom. Ova maratonska utrka izdržljivosti predstavlja krunu nordijskog programa, a medalje najboljima bit će uručene kasnije navečer, tijekom same svečanosti zatvaranja. Nekoliko minuta kasnije, u 10:05, počinje finale ženskog curlinga. Za zlato će se boriti reprezentacije Švicarske i Švedske. Šveđanke traže svoj četvrti naslov olimpijskih pobjednica, dok se Švicarke nadaju prvom zlatu nakon dva srebra iz Salt Lake Cityja i Torina.

Foto: Annegret Hilse

Hokejaški klasik za kraj Igara

Vrhunac sportskog dijela Igara bez sumnje je finale muškog hokejaškog turnira. U pravom "klasiku za sva vremena", za posljednju zlatnu medalju Igara u Milanu i Cortini borit će se dvije najveće sile ovog sporta, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Utakmica u milanskoj Santagiulia Areni počinje u 14:10 i predstavlja savršen završetak natjecateljskog dijela. Rivalstvo ove dvije nacije jedno je od najvećih u svijetu sporta, a njihovi međusobni dvoboji na olimpijskim igrama uvijek donose posebnu draž i neizvjesnost.

Spektakl zatvaranja u povijesnom ambijentu

Konačno, u 20:30 svijet će usmjeriti pogled prema Veroni i njezinoj veličanstvenoj Areni. Po prvi put u povijesti, svečanost zatvaranja održat će se u dvije tisuće godina starom rimskom amfiteatru, zdanju koje je pod zaštitom UNESCO-a i koje je desetljećima starije od rimskog Koloseuma. Organizatori su odabrali Veronu zbog jedinstvenosti lokacije, smještene između Milana i Cortine, kako bi ponudili svijetu nešto zaista posebno za kraj.

Ceremonija pod nazivom "Ljepota na djelu" slavit će talijansku kulturu, glazbu i sportski duh, a očekuje se da će biti intimnija od otvaranja na stadionu San Siro. Među potvrđenim izvođačima su talijanski pjevač Achille Lauro, glumica Benedetta Porcaroli i slavni DJ Gabry Ponte. Publika će uživati u tradicionalnom mimohodu sportaša, spuštanju olimpijske zastave i njezinoj službenoj primopredaji sljedećem domaćinu, francuskim Alpama, koje će ugostiti Igre 2030. godine. U ključnom trenutku večeri, olimpijski plamenovi bit će istovremeno ugašeni u Milanu i Cortini, što će se pratiti putem video linka, a spektakularni light show zamijenit će klasični vatromet kako bi se zaštitile životinje u Veroni. Time će se na veličanstven način označiti kraj još jednih nezaboravnih Zimskih olimpijskih igara.