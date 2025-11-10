Obavijesti

Sport

Komentari 0
NASTAVAK LIGE PRVAKA

Zagreb kod prvaka Europe: 'Ne idemo nikamo spuštenih gaća'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb kod prvaka Europe: 'Ne idemo nikamo spuštenih gaća'
Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako smo ih dobili prošle godine u Areni, nema razloga da to ne napravimo i sad u Njemačkoj. I prošle sezone smo tamo bili u egalu pa se raspali pred kraj utakmice, kaže trener Zagreba

Završila je reprezentativna stanka, dobro je došla zagrebašima, barem da pročiste glavu i misli, a hoće li im pomoći da srede i situaciju na terenu, to ćemo vidjeti počevši od srijede i gostovanju u Magdeburgu. Za vikend su gostovali u Čakovcu, pobijedili 40-26, kažu trebala im je takva utakmica u ovakvoj situaciji jer u srijedu su već na terenu europskog prvaka u zadnjem kolu prvog kruga Lige prvaka. Bodovni saldo je na nuli, makar ih optimizam treba zadnji napustiti, vjerojatno će i ostati takav do sljedećeg tjedna kad Nijemci dolaze u Arenu.

- To je sport, ponekad je okrutan. Na nama je da nastavimo trenirati, truditi se i da vjerujemo da će doći i naših pet minuta. Vjerujemo da možemo i u Magdeburgu pobijediti. Bili smo blizu i u Parizu. Nema razloga da ne vjerujemo da možemo slično ili bolje napraviti i ovoga puta - rekao je trener Andrija Nikolić, koji je ostao na klupi unatoč lošim rezultatima i igrama.

Kakva je kadrovska situacija?

- Čekamo potvrde liječničke službe da nam jave što Sadovski ima ponovno probleme s leđima, danas je trenirao, ali čekamo potvrdu jer je ipak dug put, dva aviona, autobus... Vidjet ćemo je li preriskantno.

Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda
Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako ste zadovoljni reprezentativnim tjednom?

- Većinom jesam zadovoljan, većina je igrala. Kod naših je bilo nešto problema, viroza pa nisu možda bili u pravom momentu, a oni koji su ostali tu su dobro radili, trenirali, generalno možemo biti zadovoljni."

Magdeburg je u sjajnoj formi...

- Njihova je igra većinom slična uvijek, ali to je sport, sa svima se može igrati. Ako smo ih dobili prošle godine u Areni, nema razloga da to ne napravimo i sad u Njemačkoj. I prošle sezone smo tamo bili u egalu pa se raspali pred kraj utakmice.

RIJEČKI ŠUTER ODUŠEVIO Sigurdssonovo otkriće: Može se, Franko Kovačević i ja došli smo iz Slovenije do reprezentacije
Sigurdssonovo otkriće: Može se, Franko Kovačević i ja došli smo iz Slovenije do reprezentacije
BLIŽI SE EURO Za jednu poziciju Sigurdsson još traži rješenje uoči Eura: Neki bi željeli Bjelorusa iz Zagreba...
Za jednu poziciju Sigurdsson još traži rješenje uoči Eura: Neki bi željeli Bjelorusa iz Zagreba...

Filip Glavaš propustio je prvu utakmicu Švicarske i Hrvatske zbog viroze. Ni njegova forma nije kao prošle sezone...

- Vratili smo se s reprezentativne stanke, mislim da smo dobro trenirali cijeli tjedan, da smo spremni. Ovo je sport, nova prilika za novo dokazivanje, svjesni smo kvalitete Magdeburga, ali idemo s puno optimizma. Idemo pobijediti pa što bude, bude. Glupo je da idemo spuštenih gaća negdje. Možda nedostaje sportske sreće ponekad, ali nadamo da će nam se vratiti možda i već protiv Magdeburga - rekao je Glavaš.

Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb
Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nitko nije zadovoljan trenutnom situacijom, svi smo očekivali da ćemo imati neke bodove u Ligi prvaka dosad, ali mislim da je utakmica kao što je bila u Čakovcu trebala svima.

U međuvremenu, klub je dobio i novog sponzora, još da je i bodova...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede
ATRAKTIVNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede

Atraktivna voditeljica Valentina Miletić najpoznatija je po angažmanu na nogometnim terenima, ali kao voditeljica se okušala i na borilačkim priredbama. Sad je zasjala u emisiji Studio HNL
VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!
13. KOLO HNL-A

VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!

Istra je ovom pobjedom skočila na treće mjesto prvenstvene ljestvice s 19 bodova, dok je Dinamo ostao drugi sa 25, četiri manje od vodećeg Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025