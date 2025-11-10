Zagreb kod prvaka Europe: 'Ne idemo nikamo spuštenih gaća'

Završila je reprezentativna stanka, dobro je došla zagrebašima, barem da pročiste glavu i misli, a hoće li im pomoći da srede i situaciju na terenu, to ćemo vidjeti počevši od srijede i gostovanju u Magdeburgu. Za vikend su gostovali u Čakovcu, pobijedili 40-26, kažu trebala im je takva utakmica u ovakvoj situaciji jer u srijedu su već na terenu europskog prvaka u zadnjem kolu prvog kruga Lige prvaka. Bodovni saldo je na nuli, makar ih optimizam treba zadnji napustiti, vjerojatno će i ostati takav do sljedećeg tjedna kad Nijemci dolaze u Arenu.

- To je sport, ponekad je okrutan. Na nama je da nastavimo trenirati, truditi se i da vjerujemo da će doći i naših pet minuta. Vjerujemo da možemo i u Magdeburgu pobijediti. Bili smo blizu i u Parizu. Nema razloga da ne vjerujemo da možemo slično ili bolje napraviti i ovoga puta - rekao je trener Andrija Nikolić, koji je ostao na klupi unatoč lošim rezultatima i igrama.

Kakva je kadrovska situacija?

- Čekamo potvrde liječničke službe da nam jave što Sadovski ima ponovno probleme s leđima, danas je trenirao, ali čekamo potvrdu jer je ipak dug put, dva aviona, autobus... Vidjet ćemo je li preriskantno.

Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako ste zadovoljni reprezentativnim tjednom?

- Većinom jesam zadovoljan, većina je igrala. Kod naših je bilo nešto problema, viroza pa nisu možda bili u pravom momentu, a oni koji su ostali tu su dobro radili, trenirali, generalno možemo biti zadovoljni."

Magdeburg je u sjajnoj formi...

- Njihova je igra većinom slična uvijek, ali to je sport, sa svima se može igrati. Ako smo ih dobili prošle godine u Areni, nema razloga da to ne napravimo i sad u Njemačkoj. I prošle sezone smo tamo bili u egalu pa se raspali pred kraj utakmice.

Filip Glavaš propustio je prvu utakmicu Švicarske i Hrvatske zbog viroze. Ni njegova forma nije kao prošle sezone...

- Vratili smo se s reprezentativne stanke, mislim da smo dobro trenirali cijeli tjedan, da smo spremni. Ovo je sport, nova prilika za novo dokazivanje, svjesni smo kvalitete Magdeburga, ali idemo s puno optimizma. Idemo pobijediti pa što bude, bude. Glupo je da idemo spuštenih gaća negdje. Možda nedostaje sportske sreće ponekad, ali nadamo da će nam se vratiti možda i već protiv Magdeburga - rekao je Glavaš.

Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nitko nije zadovoljan trenutnom situacijom, svi smo očekivali da ćemo imati neke bodove u Ligi prvaka dosad, ali mislim da je utakmica kao što je bila u Čakovcu trebala svima.

U međuvremenu, klub je dobio i novog sponzora, još da je i bodova...