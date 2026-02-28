Obavijesti

DOLAZI NA LJETO

Zagreb našao zamjenu za Luku Klaricu: Iz mađarskog velikana stiže srpski desni vanjski...

U Zagrebu će Nikolić zamijeniti Luku Lovru Klaricu, koji će na ljeto u poljskog velikana Kielce. Bio je Jovica Nikolić i u Bundesligi, ali nije se nametnuo zbog ozljede koljena

Srpski reprezentativac Jovica Nikolić (24) od sljedeće će sezone nositi dres RK Zagreb. Nikolić, desni vanjski, punu je afirmaciju stekao u Vojvodini, potom je bio u njemačkom Wetzlaru (gdje se teško ozlijedio), kratko u Kuvajtu, a u ovoj sezoni nosi dres mađarskog Pick Szegeda.

U Zagrebu će Nikolić zamijeniti Luku Lovru Klaricu, koji će na ljeto u poljskog velikana Kielce. Riječ je o igraču koji u Zagreb dolazi s ozbiljnim međunarodnim iskustvom i jasnim napadačkim profilom. Problem bi mogla biti spomenuta ozljeda hrskavice koljena i meniskusa. Zagreb je ove sezone katastrofalan u Ligi prvaka. U svojoj skupini posljednjeplasirani su s omjer 1-11 (-71 gol razlika). 

Već je jasno da nakon ove sezone kreće rekonstrukcija momčadi jer ovakvo što više nema smisla. Klubu trebaju novi vjetrovi, mladost i energija. Hrvoje Horvat trebao bi postati novi trener, stižu još i reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško, kao i slovenski golman Urh Kastelic, odnosno bjeloruski pivot Matvej Barbašinski. Marin Jelinić je dogovoren, ali tek od ljeta 2027. godine, odnosno kad mu istekne ugovor s Pick Szegedom.

Na pogon kineskog kapitala očekuju se zvučna pojačanja s kojima Zagreb planira napasti eliminacijsku fazu Lige prvaka. Iako takvo što, nakon ovakvog poraza, djeluje kao bajka...

