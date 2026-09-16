Zagreb okuplja više od 300 boksača! Turnir nosi ime trenera uz kojeg je pobjeđivao i Cro Cop

Zagreb će ovog vikenda ugostiti međunarodni boksački turnir Memorijal Ivana Sertića, na kojem će nastupiti više od 300 boksača iz Hrvatske i još 15 europskih zemalja. Turnir će se održati u subotu i nedjelju u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu, a prvi mečevi na rasporedu su u subotu od 11 sati.

Natjecanje okuplja boksače i boksačice svih dobnih skupina, od kadeta i juniora do mlađih seniora i seniora. Organizatori najavljuju kvalitetne borbe, a mečevi će se istodobno održavati na nekoliko ringova. Na turniru bi trebale nastupiti i reprezentacije Hrvatske, Mađarske, Grčke i Italije u uzrastu do 15 godina.

Među najzvučnijim imenima ističe se Vito Rupčić iz BK Rekord, osvajač brončane medalje na Europskom kadetskom prvenstvu. Nastupit će i Lorena Horvat iz BK Thor, europska prvakinja u uzrastu do 19 godina, te Stavr Tebenko, boksač Lokomotive koji je zbog rata u Ukrajini doselio u Hrvatsku.

Foto: privatna arhiva

Tko je bio Ivan Sertić?

Turnir nosi ime po Ivanu Sertiću, profesoru i boksačkom treneru koji je čak 50 godina posvetio radu u zagrebačkim klubovima Trešnjevka, Metalac i Lokomotiva. Zajedno s legendarnim Ivanom Prebegom sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokrenuo je preporod zagrebačkog boksa i vodio brojne boksače do medalja.

Tijekom dugogodišnje karijere trenirao je brojne poznate boksače, među kojima su Alija Kahrić, Miljenko Rubelj, Mladen Mustač, Krešo Marković, braća Boris i Borna Katalinić, Saša i Sandro Mrđenović te Agron Smakići. Dugi niz godina obnašao je i dužnost tajnika Zagrebačkog boksačkog saveza.

Za njegovu trenersku karijeru veže se i zanimljiva anegdota iz devedesetih godina. Boksači Lokomotive otputovali su na gostovanje u Italiju, a nakon osam sati vožnje kombijem odmah su otišli na vaganje. Samo sat vremena poslije počeli su mečevi.

Unatoč napornom putovanju, Sertićevi boksači, pojačani tadašnjim hrvatskim prvakom u superteškoj kategoriji Mirkom Filipovićem, uvjerljivo su pobijedili talijanske domaćine.