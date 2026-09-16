Među najzvučnijim imenima ističe se Vito Rupčić iz BK Rekord, osvajač brončane medalje na Europskom kadetskom prvenstvu
Zagreb okuplja više od 300 boksača! Turnir nosi ime trenera uz kojeg je pobjeđivao i Cro Cop
Zagreb će ovog vikenda ugostiti međunarodni boksački turnir Memorijal Ivana Sertića, na kojem će nastupiti više od 300 boksača iz Hrvatske i još 15 europskih zemalja. Turnir će se održati u subotu i nedjelju u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu, a prvi mečevi na rasporedu su u subotu od 11 sati.
Natjecanje okuplja boksače i boksačice svih dobnih skupina, od kadeta i juniora do mlađih seniora i seniora. Organizatori najavljuju kvalitetne borbe, a mečevi će se istodobno održavati na nekoliko ringova. Na turniru bi trebale nastupiti i reprezentacije Hrvatske, Mađarske, Grčke i Italije u uzrastu do 15 godina.
Među najzvučnijim imenima ističe se Vito Rupčić iz BK Rekord, osvajač brončane medalje na Europskom kadetskom prvenstvu. Nastupit će i Lorena Horvat iz BK Thor, europska prvakinja u uzrastu do 19 godina, te Stavr Tebenko, boksač Lokomotive koji je zbog rata u Ukrajini doselio u Hrvatsku.
Tko je bio Ivan Sertić?
Turnir nosi ime po Ivanu Sertiću, profesoru i boksačkom treneru koji je čak 50 godina posvetio radu u zagrebačkim klubovima Trešnjevka, Metalac i Lokomotiva. Zajedno s legendarnim Ivanom Prebegom sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokrenuo je preporod zagrebačkog boksa i vodio brojne boksače do medalja.
Tijekom dugogodišnje karijere trenirao je brojne poznate boksače, među kojima su Alija Kahrić, Miljenko Rubelj, Mladen Mustač, Krešo Marković, braća Boris i Borna Katalinić, Saša i Sandro Mrđenović te Agron Smakići. Dugi niz godina obnašao je i dužnost tajnika Zagrebačkog boksačkog saveza.
Za njegovu trenersku karijeru veže se i zanimljiva anegdota iz devedesetih godina. Boksači Lokomotive otputovali su na gostovanje u Italiju, a nakon osam sati vožnje kombijem odmah su otišli na vaganje. Samo sat vremena poslije počeli su mečevi.
Unatoč napornom putovanju, Sertićevi boksači, pojačani tadašnjim hrvatskim prvakom u superteškoj kategoriji Mirkom Filipovićem, uvjerljivo su pobijedili talijanske domaćine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+