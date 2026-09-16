Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKA PRILIKA

Zagreb okuplja više od 300 boksača! Turnir nosi ime trenera uz kojeg je pobjeđivao i Cro Cop

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb okuplja više od 300 boksača! Turnir nosi ime trenera uz kojeg je pobjeđivao i Cro Cop
Foto: privatna arhiva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Među najzvučnijim imenima ističe se Vito Rupčić iz BK Rekord, osvajač brončane medalje na Europskom kadetskom prvenstvu

Admiral

Zagreb će ovog vikenda ugostiti međunarodni boksački turnir Memorijal Ivana Sertića, na kojem će nastupiti više od 300 boksača iz Hrvatske i još 15 europskih zemalja. Turnir će se održati u subotu i nedjelju u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu, a prvi mečevi na rasporedu su u subotu od 11 sati.

Natjecanje okuplja boksače i boksačice svih dobnih skupina, od kadeta i juniora do mlađih seniora i seniora. Organizatori najavljuju kvalitetne borbe, a mečevi će se istodobno održavati na nekoliko ringova. Na turniru bi trebale nastupiti i reprezentacije Hrvatske, Mađarske, Grčke i Italije u uzrastu do 15 godina.

POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Pogledajte kako se odmara svjetski prvak: Hrgović nakon trijumfa uživa s obitelji
FOTO Pogledajte kako se odmara svjetski prvak: Hrgović nakon trijumfa uživa s obitelji

Među najzvučnijim imenima ističe se Vito Rupčić iz BK Rekord, osvajač brončane medalje na Europskom kadetskom prvenstvu. Nastupit će i Lorena Horvat iz BK Thor, europska prvakinja u uzrastu do 19 godina, te Stavr Tebenko, boksač Lokomotive koji je zbog rata u Ukrajini doselio u Hrvatsku.

Foto: privatna arhiva

Tko je bio Ivan Sertić?

Turnir nosi ime po Ivanu Sertiću, profesoru i boksačkom treneru koji je čak 50 godina posvetio radu u zagrebačkim klubovima Trešnjevka, Metalac i Lokomotiva. Zajedno s legendarnim Ivanom Prebegom sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokrenuo je preporod zagrebačkog boksa i vodio brojne boksače do medalja.

Tijekom dugogodišnje karijere trenirao je brojne poznate boksače, među kojima su Alija Kahrić, Miljenko Rubelj, Mladen Mustač, Krešo Marković, braća Boris i Borna Katalinić, Saša i Sandro Mrđenović te Agron Smakići. Dugi niz godina obnašao je i dužnost tajnika Zagrebačkog boksačkog saveza.

SPEKTAKL NA VELESAJMU Pred Markom Zeljkom je četvrta profesionalna borba: Na drugoj strani ga čeka iskusni Gruzijac
Pred Markom Zeljkom je četvrta profesionalna borba: Na drugoj strani ga čeka iskusni Gruzijac

Za njegovu trenersku karijeru veže se i zanimljiva anegdota iz devedesetih godina. Boksači Lokomotive otputovali su na gostovanje u Italiju, a nakon osam sati vožnje kombijem odmah su otišli na vaganje. Samo sat vremena poslije počeli su mečevi.

Unatoč napornom putovanju, Sertićevi boksači, pojačani tadašnjim hrvatskim prvakom u superteškoj kategoriji Mirkom Filipovićem, uvjerljivo su pobijedili talijanske domaćine.

Foto: privatna arhiva

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete
FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od tri godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Argentinski košarkaš odlučio je promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su više od 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE IZAĆI S NJOM

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026