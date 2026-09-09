Zagreb pobjedom otvorio Ligu prvaka! Biaulski zatrpao Slovence s devet golova

Rukometaši Zagreba pobjedom su otvorili ovosezonsku Ligu prvaka svladavši u zagrebačkoj Areni slovensko Celje s 31-29 (14-12).

Zagreb je odlično započeo Ligu prvaka, pobijedivši uvijek neugodni sastav Celja u Areni. Hrvatski prvak je vodio od početka dokraja, iako su Slovenci u drugom dijelu jednom došli do poravnanja (17-17), a u završnici su došli na gol zaostatka, da bi Zagreb serijom 4-1 riješio pitanje pobjednika.

Kod Zagreba je briljirao Bjelorus Ihar Biaulski s devet golova iz 11 šuteva, Filip Glavaš je zabio pet, a Manuel Štrlek četiri gola, dok je vratar Urh Kastelic imao 11 obrana. Kod Celja najbolji Aljuš Anžič s 11 golova.

U ovoj skupini su u Danskoj Aalborg i PSG odigrali 33-33, a Danci su 80 sekundi prije kraja vodili s 33-31.

U narednom kolu Zagreb 16. rujna gostuje kod PSG-a.