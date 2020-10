Zagreb pred imperativom protiv najvećih rivala: Moramo dobiti!

<p>Prvi put ove sezone <strong>Zagreb </strong>je pred imperativom. Protiv <strong>Kiela, Veszprema i Barcelone</strong> nada su bili barem časni porazi, što se nije dogodilo, pogotovo u Barceloni, dok se protiv <strong>Aalborga </strong>moglo, ali nije prvi put da je Zagreb izgubio utakmicu u kojoj je većim dijelom bio bolji protivnik. Svjež je još Vardar u polufinalu SEHA lige.</p><p>U srijedu protiv <strong>Celja, </strong>protiv najvećeg rivala s kojim se uvijek osim bodova igra i za prestiž<strong>, </strong>(20:45) u Areni se mora. Pobjeda ostavlja realne šanse u borbi za osminu finala u trokutu u kojem je još i <strong>Motor</strong>, poraz... Pa, hajmo ne razmišljati o tom scenariju.</p><p>- Ova je utakmica označena kao jedna od onih koju mi moramo pobijediti. Previše vremena nismo imali u zajedničkom radu, no zadnjih nekoliko dana vide se konture onoga što ja kao trener želim da mi igramo. Nadam se da ćemo sutra to sve sprovesti na utakmici i dobiti Celje - rekao je <strong>Vlado Šola </strong>koji je na klupi startao s -18 protiv Barcelone nakon koje se u kadar vraća prvi golman Ašanin, dok je i dalje upitnik oko Marija Vuglača. Što bi bio veliki problem ne bude li mogao.</p><p>- Najvažnije od svega za mene će biti da igrači sutra započnu i završe utakmicu s mišlju kako najbolje dati svoj doprinos u igri i da njihova osobna igra bude na najvišoj razini. O rezultatu ću razmišljati ja, a oni neka razmišljaju o tome kako će sprovoditi moje zamisli.</p><p>Zagreb i Celje, koji su se u zadnjih šest sezona Lige prvaka "promašili" samo jednom u grupnoj fazi, u prva četiri kola osjetili su snagu istih protivnika, uz gotovo istu statistiku. Nula bodova i veliki minus u gol-razlici. Zagrebov je -41, Celje ima -42.</p><p>- Celje je, čitajući po novinama, podcijenjeno i ne bih se složio s tim da je to ekipa koja nema kvalitete. Imaju svoj sustav igre koji igraju godinama i igraju ga jako dobro. Istina je da nemaju skupih i zvučnih igrača, ali kao kolektiv djeluju jako zanimljivo i uigrano. Brzo igraju i brzo prelaze centar u dva vala što stvara dosta problema protivnicima. Drugi segment je tečnost u napadu koju posjeduju te su odlično uigrani. Leban, Šarac i njihov pivot imaju odličnu suradnju.<b> </b>To je nešto na što ćemo se najviše morati fokusirati kod igre u obrani.</p><p>Slovenci su lani oba puta dobili Zagreb, prošlog studenog ujedno prvi put osvojili Arenu, u kojoj će sutra moći 200 navijača, kada je Josip Šarac imao nešto za pokazati i zabio deset golova. Nema ovaj put odličnog mladog ljevorukog Portugalca Silve, nema ni Ferlina, ali tu je Filip Ivić, uz Šarca i Načinovića treći Hrvat, a Zagreb je Celju "darovao" Žigu Mlakara. Još samo kad bi on sutra imao što dokazivati... Nema više ni Makuca kojeg je odvela Barcelona, ali zadnju utakmicu nije ni igrao. A tko bolje poznaje Slovence od Slovenca, Zagrebova<strong> Aleksa Vlaha </strong>koji se pod Šolom opet vratio u ozbiljnu rotaciju.</p><p>- Sutra očekujemo jednu mušku utakmicu jer se jako dobro poznajemo. Analizirali smo ih i znamo kako igraju. Dobar im je roster i imaju svoj stil igre te drže tempo svih 60 minuta. Imaju nekoliko odličnih pojedinaca i spremili smo obranu, ali i napad za njih. Očekujem zanimljivu utakmicu s puno muške igre i velikim brojem golova. Mi ove sezone imamo dosta novih igrača i imamo novog trenera za kojeg znamo što od nas očekuje i kakav rukomet želi. </p>