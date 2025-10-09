Obavijesti

Zagreb propustio šokirati PSG

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
2
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barcelona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zagrebaši su samo jednom iz Pariza odnijeli bod, prije devet godina, više nikad nisu bili ni blizu, ni približno koliko su bili danas, pa još i oslabljeni za Igora Karačića. Vodili su 26-22 u 45. minuti

Kakav je to mogao biti posao, ali ništa od njega, nažalost. Zagreb je izgubio kod PSG-a 32-35, nakon četiri kola i dalje je bez boda u Ligi prvaka. A sve se moglo neočekivano pokrenuti na gostovanju u Parizu, gdje je imao u rukama momčad od 17 milijuna eura i sve prosuo kao dobra stara priča o kravici i mlijeku.

Šteta, jer mogao je to biti senzacionalan posao ako usporedimo ono što ima PSG, odnosno Zagreb u ovom trenutku. Zagrebaši su samo jednom iz Pariza odnijeli bod, prije devet godina, više nikad nisu bili ni blizu, ni približno koliko su bili danas, pa još i oslabljeni za Igora Karačića, dok se PSG kompletirao baš kad ne treba.

Umjesto Karačića, vanjskoj trojci u napadu s Klaricom i Beljavskim se priključio Kavčič, Przytula i Gavrić ostali su s minimalnom minutažom, Tshkovrebadze bez ikakve. Novost je bio lijevo krilo Sadovski u obrani na halfu te novi pokušaj Trivkovića i Gojuna kao centralnog para. Međutim, ništa to nije valjalo gotovo 20 minuta, Zagreb je na Parisovu brzinu htio odgovoriti brzinom, a to baš ne ide tako lako.

Najgore je bilo što su razbranili Danca Løvkvista, na drugoj strani Grbavac opet "u ništa" i to je već postala konstanta, nažalost. Do 15. minute Løvkvist na 6/13, Grbavac na 0/13 pa očekivano klupa. Kao da jednog Danca nije dosta, uđe drugi, Green, i pročita Glavaša sa sedam metara. Nije slutilo na dobro kod 14-8 nimalo jer je PSG prolazio lakoćom.

RUKOMETNA LIGA PRVAKA Sjajna izvedba Mandića! Odveo Magdeburg do nove pobjede
Sjajna izvedba Mandića! Odveo Magdeburg do nove pobjede
SPLIĆANIN U EKIPI ZVIJEZDA Maraš u Parizu: Eiffelov toranj vidim svakog dana. Karabatić? Dolazi nam on i na treninge
Maraš u Parizu: Eiffelov toranj vidim svakog dana. Karabatić? Dolazi nam on i na treninge

Suljević je obranio prvu loptu za Zagreb u 22. minuti, već tri minute kasnije rezultat 14-12 izgledao je kao premija. Lakše su ipak minute kad na terenu nisu Prandi i Omar ili Luka Karabatić, koji je bio na dvostrukom isključenju. Klarica je u možda i najboljoj utakmici za Zagreb u naletu hvatao lopte za što nema obrane, Beljavski je ovaj put odlučio biti bolja verzija Beljavskog, Suljo je probranio i Zagreb je, kad je Przytula ispucao još jedan kredit, u 33. minuti poveo 21-20, tko bi rekao.

Nastavio se uzlet Zagreba, čak i do napada za pet razlike, tko bi tek to rekao. Pobjegao je osmijeh i Andriji Nikoliću na klupi, dok su se u loži ozbiljno zabrinuli Karabatić, Omeyer i Narcisse jer je PSG izgubio kontrolu.

Zagrebu je pravi izazov bio da je zadrži. Opet, bilo bi malo previše misliti da završnica u Parizu ispadne rutina jer i sudačka zviždaljka nije više tako laka na prekršajima kad bi Zagreb imao loptu. Prednost se istopila u deset minuta, PSG je izjednačio na 30-30 pet minuta prije kraja. 

Drama u završnici, Nikolić do kraja cijedi istu vanjsku liniju, što je bio veliki rizik, koji se nije isplatio. Beljavski nekako prolazi skok-šutom iz mjesta, Prandi šalje rakete kako poželi, Kavčić poklanja "mini break" Francuzima, Suljević kroti Prandija konačno, Kavčič ispravlja grešku, Sole odmah poništava prednost Zagreba, Kavčič opet časti s mini-breakom, Heldal ga koristi za 33-32, Kavčič se ispravlja drugi put iznuđenim sedmercem, ali ga ne zabija Beljavski i Zagreb se iz Pariza vraća praznih ruku. Na kraju čak i s -3, što reći... 

Sljedećeg tjedna u Arenu dolazi danski GOG, krivi korak ugasio bi svaku nadu u ovu sezonu Lige prvaka.

PSG - Zagreb 35-32 (18-17)

PSG: Løvkvist (11 obrana), Green (2 obrane); Maraš 1, Omar 3, Steins 5, Konan, Karlsson, Sole 10, Grebille, Karabatić, Abdou, Heldal 4, Peleka 1, Gaudin 1, Prandi 7, Loredon 3

Zagreb: Suljević (7 obrana), Grbavac; Walczak 1, Klarica 9, Gojun, Tshkovrebadze, Ćavar, Topić, Gavrić, Przytula, Beljavski 9, Kavčič 3, Glavaš 4, Trivković 4, Sadovski 2, Tufegdžić

Sedmerci: PSG 3/3, Zagreb 4/6

Isključenja: PSG 6 minuta, Zagreb 8 minuta

