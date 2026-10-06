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Zagrebu stiže moćni Aalborg: 'Danci su ranjena zvijer'

Piše Davor Kovačević,
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Zagrebu stiže moćni Aalborg: 'Danci su ranjena zvijer'
Zagreb: Rukometno prvenstvo Hrvatske RK Zagreb - RK Nexe | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Aalborg je već stalni gost Zagreba, Danci su ovdje šesti put u zadnjih sedam sezona. Zagreb se osladio s dvije pobjede i remijem u pet dosadašnjih domaćih utakmica

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Nakon trotjedne stanke vraća se rukometna Liga prvaka. Zagreb u četvrtak u trećem kolu u Areni (18:45) dočekuje danski Aalborg. Nakon dva kola u skupini nema stopostotnih, Zagreb, nakon poraza u Parizu, ima dva boda iz prvoga kola protiv Celja, PSG i Aalborg imaju po tri, Celje je na nula.

Aalborg je već stalni gost Zagreba, Danci su ovdje šesti put u zadnjih sedam sezona. Zagreb se osladio s dvije pobjede i remijem u pet dosadašnjih domaćih utakmica, što je vrlo dobar uzorak i zalog da bi se nešto moglo napraviti i u četvrtak. Aalborg je prije tri dana stradao u domaćem prvenstvu kod GOG-a 27-39. Takvo razbijanje ne pamte u novije vrijeme i u Zagrebu će tražiti reakciju. Kaže Manuel Štrlek, uostalom, "to nikako nije dobro za nas".

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Momčad Simona Dahla minimalno se izmijenila, pojačali su obranu, u kojoj su već Hald i Moller, sa Šveđaninom Lindskogom i mlađim Landinom, Magnusom. Ozljeda Sagosena je problem, ali kad imaš Knorra i Arnoldsena, lakše se podnosi. Top momčad, prošle sezone na Final Fouru ispustila Barcelonu u polufinalu. Barcelona je postala prvak.

Zagreb: Hrvoje Horvat i Manuel Štrlek najavili utakmicu EHF Lige prvaka protiv danskog Aalborga
Zagreb: Hrvoje Horvat i Manuel Štrlek najavili utakmicu EHF Lige prvaka protiv danskog Aalborga | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zagreb je nakon Pariza bio u domaćim obavezama, ozljeda je izbacila Ćeška iz stroja, ritam hvata Egipćanin Abdou i to bi moglo biti dobrodošlo osvježenje za nastavak sezone. Abdoua se čeka dugo i predugo.

- Bilo bi mnogo lakše i bolje da ovdje upišemo bodove, nego da ih tražimo po Danskoj za tjedan dana. Njihov roster prepun je kvalitetnih i iskusnih igrača, ali njihov forte nisu pojedinci nego stil igre. Kao i kompletan danski rukomet krasi ih nevjerojatna trka i tranzicija, koju primarno moramo spriječiti te njihove lake golove svesti na minimum. Nekad i nerezonski pucaju. Bit će vrlo važna naša obrana, koju na svom parketu moramo postaviti čvrsto i agresivno. Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu i nipošto im ne odgovaraju dublje zone ispred njih. S time im se mislimo suprotstaviti i s time krenuti u utakmicu, malo su tanji u rotaciji u vanjskoj liniji i probat ćemo ih pritisnuti. Sad su ranjena zvijer, što je i dobro i loše. S obzirom na to da je svaka utakmica živa materija, onda ćemo vidjeti što će nam ova nositi i sukladno tomu ćemo reagirati i prilagođavati se tijekom utakmice - kaže trener Hrvoje Horvat.

Manuel Štrlek (37) u Zagrebovu se dresu vratio u ulogu prvoga krila i pokazao da može još, što u Nexeu nisu baš koristili.

- Uživam opet biti doma, treniram i igram s velikim užitkom i i tako će ostati u nastavku sezone. Aalborg? To što je izgubio od GOG-a 12 razlike, nije nikako dobro za nas. Takvi visoki porazi uvijek izazovu određenu krizu, ali i mobilizaciju unutar ekipe, stoga očekujem silno motivirani Aalborg, koji će gledati kako da se iskupi. Na nama je da budemo pravi i da realiziramo ono što smo uvježbavali i pripremali ovih dana. Imamo jasan plan, znamo da im određene stvari ne odgovaraju namjeravamo ih suočiti upravo s time. Konkretno, plan je igrati dublju 5-1 obranu, maksimalno smanjiti broj tehničkih grešaka u napadu i što bolje trčati natrag u obranu. Aalborg je ekipa iz vrha Europe, ali smatram i vjerujem da imamo šanse. Danci su vrlo jaki, mogu sastaviti tri jake reprezentacije i malo sam na to i ljubomoran. U njihovom se rukometu odlično radi, izbacuju mlade odlične kao na tekućoj traci i bojim se da će neko vrijeme i dalje biti nedodirljivi. I klupski im je rukomet jak, stvarno odlično rade. GOG je, recimo, promijenio gotovo cijelu ekipu, pa je u posljednjoj utakmici "razvalio" Aalborg. Moramo i mi pokušati odigrati slično, borbeno i motivirano i možda ih stvarno možemo iznenaditi.

Nešto vas još veseli?

- Atmosfera u ekipi je odlična, smatram da smo dobro povezani i da je timski duh vrlo dobar što se vidi u načinu na koji podržavamo i guramo jedni druge. Gladni smo uspjeha i vjerujem da smo na dobrom putu da uspjeh i ostvarimo. Fizički smo vrlo dobri i to smo pokazali dosad. Dosta i sami radimo na toj igri s dosta trke, imamo fizički kapacitet. Igramo kao hrvatska reprezentacija, na tome radimo. Ekipa je još uvijek nova, dosta nas je novih igrača i još će neke stvari sjesti. Stvarno mi je žao što se ne igra po onom starom sistemu u Ligi prvaka jer sam uvjeren da bismo dosta bodova osvojili u skupini u kojoj se igrali 14 utakmica. 

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