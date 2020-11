Dinamo zbog korona virusa u Austriju putuje s tri autobusa

U jednom autobusu naći će se igrači koji su već preboljeli koronu, u drugom će biti nogometaši koji još nisu bili pozitivni na Covid-19, dok će u trećem autobusu biti uprava i ostale klupske strukture...

<p>U Maksimiru klasični 'deja vu', hrvatski prvak je u ponedjeljak odradio još jedno testiranje na koronu. Naravno, sve prema odredbama Uefe, svaka se momčad obavezno mora testirati tri dana prije europskih utakmica. <strong>Dinamo</strong> ima nekoliko nekoliko zaraženih igrača, svi su oni također pristupili jučerašnjem testiranju.</p><p> </p><p>Osječki poraz dodatno je mobilizirao sve klupske razine, sve misli 'modrih' sada su okrenute četvrtku i europskom dvoboju s Wolfsbergerom. Zagrepčane bi nova pobjeda vinula u visine, Dinamo bi bio nadomak novom europskom proljeću. A podsjetimo, 'modri' su danas jedina momčad Europske lige bez primljenog gola, a i na vrhu su svoje skupine K.</p><p> </p><p>Cijela situacija oko korona virusa već mjesecima muči 'modre', pa su u Dinamu vrlo brižno pristupili i cijeloj operaciji 'Klagenfurt'. Zagrepčani se prema Austriji u srijedu neće zaputiti avionom, već će na 227 kilometara udaljen put do Klagenfurta ići autobusom. Točnije, Dinamo na put kreće s čak tri autobusa! </p><p>U jednom će se naći igrači koji su već preboljeli koronu, pa tako stvorili potrebna antitijela na Covid-19, te za njih (barem do daljnjega) nema problema po pitanju ove pandemije. U drugom će se autobusu naći igrači koji još nisu bili pozitivni na koronu, dok će u trećem autobusu biti uprava i ostale klupske strukture koje odlaze na utakmicu u Klagenfurt.</p><p>Jasno, u Dinamu žele spriječiti svaku mogućnost daljnjeg širenja zaraze unutar svoje momčadi, pa su tako odlučili i odvojiti svoje igrače na putu prema Austriji. Nije to ništa novo, sjetite se kako su nogometaši Wolfsbergera u Zagreb stigli s - osobnim automobilima. Jednostavno, danas je situacija takva, svi se na svoje načine bore s koronom.</p>