Zajc istaknuo što Dinamo mora raditi bolje u Europi: To je naša snaga! Ovaj put nismo bili pravi

Drugačije bi bilo da je rezultat ostao 2-1, zaključio je slovenski veznjak Miha Zajc (31) nakon teškog poraza Dinama u prvoj utakmici doigravanja Europske lige. Belgijski Genk slavio je 3-1 na Maksimiru i time stekao bitnu prednost uoči uzvratne utakmice koja će biti 26. veljače. Heynen je doveo domaćina u vodstvo u 15. minuti, a Ouhdani (21', 90') bio je dvostruki strijelac. Beljo (44') je ublažio poraz Dinama.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zajc je nakon utakmice istaknuo razočarenje zbog trećeg gola kojeg je Dinamo primio na samom kraju utakmice.

- Nije dobro, šteta, na kraju smo primili treći gol. Drugačije bi bilo da je rezultat 2-1. Loše smo krenuli u utakmicu i rano primili ta dva gola. Onda smo nekako vratili balans, imali smo šanse i zabili gol. U drugom poluvremenu smo stali na loptu i možda izgledali malo bolje. Ali, ne smijemo si dozvoliti taj pad koncentracije kod trećeg gola - rekao je Zajc za Arena Sport te dodao što je pošlo po krivu...



- Loše smo stali u obrani i prelako su nam izlazili na polovicu. Trebali smo stati na loptu i imati više strpljenja. Ali, ne znam, trebamo bolje. To znamo i idemo dalje. Na čemu temeljiti optimizam za uzvrat? Moram pogledati što nije bilo dobro. Moramo točnije izlaziti u igru, moramo bolje odigrati naše tranzicije, to je naša snaga, pogotovo u Europi, gdje su klubovi otvoreniji. Večeras nismo bili pravi na početku.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najavio je što očekivati u uzvratnoj utakmici.

- Znali smo da moramo igrati još bolje kad smo zabili gol. Znali smo da je duga utakmica i da nas čeka uzvrat. Sad nam je teža situacija. Njihove slabosti? Kad smo stali na loptu i imali strpljenja te koncentraciju, bilo je i njima teško. Znamo što trebamo. Ali danas nismo bili na toj razini - zaključio je Zajc.