Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI ADUT 'MODRIH'

Zajc otkrio kako je došao u Dinamo: Htio sam doći odmah nakon razgovora s Bobanom

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Zajc otkrio kako je došao u Dinamo: Htio sam doći odmah nakon razgovora s Bobanom
3
Konferencija za medije Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Super je igrati s Mišićem i Ljubičićem, razumijem se sa svima u momčadi. Vlada pozitivna energija i to me veseli, Dinamo ima puno kvalitetnih igrača i to je naša prednost, poručio je slovenski veznjak

Htio sam odmah doći u Dinamo čim sam se čuo s predsjednikom Zvonimirom Bobanom, rekao je slovenski reprezentativac Miha Zajc, koji je ljetos pojačao zagrebački klub. Zajc se u posljednjim tjednima etablirao kao prvotimac u momčadi Marija Kovačevića, s kojim je u konferenciji za javnost najavio utakmicu drugog kola Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem 01:46
Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

- Super je atmosfera u klubu, u dobrom smo nizu i tako moramo nastaviti. Maccabi je dobar klub, imaju kvalitetne pojedince i moramo igrati kao protiv Fenera. Onda se ne moramo bojati i možemo se nadati dobrom rezultatu - rekao je Zajc.

Sjetio se pozadine dolaska u Dinamo.

- Hvala Dinamu na ovoj prilici, sretan sam kako su me svi primili u klubu, od suigrača do trenera. Sve se dogodilo još početkom lipnja, čuo sam se s predsjednikom Bobanom i to je otišlo u jednom smjeru. Odmah sam htio doći u Dinamo, ali imao sam još godinu dana ugovora s Fenerbahčeom, pa nismo to mogli tako brzo završiti. Sad sam tu, dobro igramo i nadam se da ćemo tako nastaviti... - rekao je Slovenac.

Konferencija za medije Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem
Konferencija za medije Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Žao mu je što Dinamo u Bačkoj Topoli neće imati podršku svojih navijača.

PRISJETITE SE VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'
VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'

- Šteta, ali mi nemamo utjecaja na to. Moramo gledati sebe i protivnika. Dobro smo se pripremili, pogledali utakmice i znamo što nas čeka. Znamo da neće biti lako, sad smo u nizu i moramo pokazati da možemo igrati svaka tri dana. I svi jedva to čekamo.

Zadovoljan je prilagodbom u novoj momčadi.

ORGANIZACIJSKI KAOS Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'
Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'

- Htio sam pomoći sebi i momčadi, znam da imam kvalitetu, no nisam si stavljao nikakav teret. Rekao sam si da radim ono što znam i mogu i da će treneri to prepoznati, a na kraju trener odlučuje - kaže Zajc.

Konferencija za medije Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem
Konferencija za medije Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uspješno surađuje s Mišićem i Ljubičićem u veznom redu nakon što je iz prvih 11 istisnuo Villara...

SPEKTAKL U EUROPI Dinamo - Maccabi, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi
Dinamo - Maccabi, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi

- Super je igrati s Mišićem i Ljubičićem, razumijem se sa svima u momčadi. Vlada pozitivna energija i to me veseli, Dinamo ima puno kvalitetnih igrača i to je naša prednost. - zaključio je Zajc i poručio kako se u četvrtak nada zabiti 65. gol u karijeri...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025