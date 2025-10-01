Zajc otkrio kako je došao u Dinamo: Htio sam doći odmah nakon razgovora s Bobanom

Htio sam odmah doći u Dinamo čim sam se čuo s predsjednikom Zvonimirom Bobanom, rekao je slovenski reprezentativac Miha Zajc, koji je ljetos pojačao zagrebački klub. Zajc se u posljednjim tjednima etablirao kao prvotimac u momčadi Marija Kovačevića, s kojim je u konferenciji za javnost najavio utakmicu drugog kola Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva.

- Super je atmosfera u klubu, u dobrom smo nizu i tako moramo nastaviti. Maccabi je dobar klub, imaju kvalitetne pojedince i moramo igrati kao protiv Fenera. Onda se ne moramo bojati i možemo se nadati dobrom rezultatu - rekao je Zajc.

Sjetio se pozadine dolaska u Dinamo.

- Hvala Dinamu na ovoj prilici, sretan sam kako su me svi primili u klubu, od suigrača do trenera. Sve se dogodilo još početkom lipnja, čuo sam se s predsjednikom Bobanom i to je otišlo u jednom smjeru. Odmah sam htio doći u Dinamo, ali imao sam još godinu dana ugovora s Fenerbahčeom, pa nismo to mogli tako brzo završiti. Sad sam tu, dobro igramo i nadam se da ćemo tako nastaviti... - rekao je Slovenac.

Žao mu je što Dinamo u Bačkoj Topoli neće imati podršku svojih navijača.

- Šteta, ali mi nemamo utjecaja na to. Moramo gledati sebe i protivnika. Dobro smo se pripremili, pogledali utakmice i znamo što nas čeka. Znamo da neće biti lako, sad smo u nizu i moramo pokazati da možemo igrati svaka tri dana. I svi jedva to čekamo.

Zadovoljan je prilagodbom u novoj momčadi.

- Htio sam pomoći sebi i momčadi, znam da imam kvalitetu, no nisam si stavljao nikakav teret. Rekao sam si da radim ono što znam i mogu i da će treneri to prepoznati, a na kraju trener odlučuje - kaže Zajc.

Uspješno surađuje s Mišićem i Ljubičićem u veznom redu nakon što je iz prvih 11 istisnuo Villara...

- Super je igrati s Mišićem i Ljubičićem, razumijem se sa svima u momčadi. Vlada pozitivna energija i to me veseli, Dinamo ima puno kvalitetnih igrača i to je naša prednost. - zaključio je Zajc i poručio kako se u četvrtak nada zabiti 65. gol u karijeri...