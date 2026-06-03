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EMOTIVNA PORUKA

Zajec usporedio ovu Dinamovu sezonu s legendarnom iz 82': Ponosni smo, osjećaj je isti...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Zajec usporedio ovu Dinamovu sezonu s legendarnom iz 82': Ponosni smo, osjećaj je isti...
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ova sezona podsjeća na 1982. godinu. Ne zbog toga što su okolnosti iste, nego zato što je osjećaj isti. Osjećaj da je Dinamo ponovno pokazao koliko je snažan kada je ujedinjen, istaknuo Velimir Zajec

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Počasni predsjednik Dinama Velimir Zajec u novom je izdanju Dinamove revije objavio emotivan osvrt na prošlu sezonu i usporedio je s legendarnom 1981./82., kada je zagrebački klub osvojio naslov prvaka Jugoslavije. Novo izdanje Dinamove revije donosi bogat sadržaj posvećen dvostrukoj kruni, sjajnim rezultatima seniorske momčadi, slavlju te pojedinačnim i momčadskim nagradama koje su osvojili dinamovci. Zajec se u svojem tekstu posebno osvrnuo na promjene kroz koje je klub prošao i naglasio da ga prošla sezona po osjećaju podsjeća na jednu od najvažnijih u Dinamovoj povijesti.

"Dok se osvrćem na sezonu koja je iza nas, ne mogu izbjeći usporedbu sa sezonom 1981./82., jednom od najvažnijih u povijesti našega kluba. Tada smo, nakon dugog čekanja, pokazali snagu zajedništva, kvalitetu naše momčadi, karakter pobjednika i vjeru da Dinamo može ostvariti ono što mnogi smatraju nemogućim", napisao je Zajec.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026.
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetio je da je Dinamo u protekloj godini prošao kroz velike promjene. Klub je donio novi Statut, proveo prve demokratske izbore po načelu jedan član - jedan glas te izabrao novu Skupštinu, predsjednika, Nadzorni odbor i upravu. Uz to je dobio novog sportskog direktora, trenera, direktora Omladinske škole i momčad pojačanu s 18 novih igrača.

Zajec je istaknuo i da je klub nastavio rasti na svim razinama. Dinamo je došao do više od 60 tisuća članova čak stotinu dana ranije nego u prethodnoj, rekordnoj sezoni, igrao europsko proljeće i izborio plasman među 32 najbolje momčadi Europa lige. Osvojio je Hrvatski kup, vratio naslov prvaka Hrvatske u Maksimir, a najbolji strijelac prvenstva ponovno je nosio Dinamov dres.

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"Zato me ova sezona podsjeća na 1982. godinu. Ne zbog toga što su okolnosti iste, nego zato što je osjećaj isti. Osjećaj da je Dinamo ponovno pokazao koliko je snažan kada je ujedinjen. Kada vjeruje u sebe. Kada ga vode ljudi koji ga vole, a iza njega stoje njegovi članovi i navijači", poručio je Zajec.

Dodao je da Dinamo, uz planove za stadion u Kranjčevićevoj i novi Maksimir, gradi i snažan temelj za budućnost. Naglasio je da najveće pobjede ne dolaze preko noći, nego kroz rad, hrabrost, strpljenje i zajedništvo.

"Upravo zato na ovu sezonu možemo biti ponosni. Ne samo zbog trofeja, nego zbog svega što smo zajedno izgradili. To nam nikada nitko ne može oduzeti", zaključio je počasni predsjednik Dinama.

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