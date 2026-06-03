Dinamo potvrdio curenje podataka! Klub otkrio jesu li ugrožene kartice i lozinke

Dinamo je objavio nove informacije o mogućem sigurnosnom incidentu nakon što se tijekom utorka proširila vijest da je kompromitirana baza podataka povezana s klubom. Prema tvrdnjama hakerske skupine INF GRUPA, koja se predstavlja kao srpska skupina, na dark webu završili su osobni podaci velikog broja članova zagrebačkog kluba.

U prvim informacijama spominjalo se približno 50 tisuća zapisa, odnosno 52.009 jedinstvenih unosa. Prema navodima hakera, baza sadrži imena i prezimena, telefonske brojeve, e-adrese, gradove, datume rođenja, adrese stanovanja i OIB-e. Takva kombinacija podataka posebno zabrinjava jer se može zloupotrijebiti za ciljane prijevare, lažne poruke, pokušaje krađe identiteta ili druge oblike internetskih prijevara.

Iz Dinama su najprije potvrdili da su zaprimili obavijest o mogućem incidentu, a zatim su objavili i ažurirano priopćenje. Klub tvrdi da se, prema trenutačno dostupnim informacijama, incident nije dogodio izravno na službenim web stranicama GNK Dinamo. Nakon dojave pokrenuli su internu istragu te angažirali vanjske, neovisne sigurnosne i druge stručnjake kako bi utvrdili sve okolnosti. U Maksimiru navode da je incident ograničenog obuhvata te da, prema informacijama izvršitelja obrade, trenutačno ne postoji opasnost od drugih istovrsnih incidenata. Klub ističe i da poduzima dodatne korake kako bi ojačao sigurnost svih podataka.

Posebno su naglasili da incident nije obuhvatio podatke o karticama ni lozinke. Ipak, iz kluba pozivaju članove na oprez, osobito kada je riječ o sumnjivim i lažnim e-porukama. Poručili su im i da paze na svoje lozinke, redovito ih mijenjaju i vode računa o tome da budu dovoljno složene.

Slavlje u Zagrebu nakon Dinamova osvajanja dvostruke krune | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema Dinamovu priopćenju, incident je dosad obuhvatio ograničene kategorije osobnih podataka. One se razlikuju od osobe do osobe, a mogu uključivati ime, prezime, OIB, kontaktne podatke i druge podatke koje su članovi sami ostavili u sustavu. Klub navodi da se navedene kategorije ne odnose na sve članove te da će osobe zahvaćene incidentom obavijestiti i elektroničkom poštom.

U nastavku prenosimo cijelo priopćenje:

"GNK Dinamo je nakon zaprimljene obavijesti o mogućem sigurnosnom incidentu pokrenuo internu istragu te angažirao vanjske, neovisne, sigurnosne i druge stručnjake kako bi utvrdio okolnosti incidenta. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio izravno na web stranicama GNK Dinamo. Incident je ograničenog obuhvata te prema informacijama kojima raspolažemo od strane izvršitelja obrade ne postoji opasnost od drugih istovrsnih incidenata. U ovom trenutku se poduzimaju sve potrebne radnje za dodatno ojačavanje sigurnosti svih podataka.

Nisu zahvaćeni podaci o karticama niti o lozinkama. Uvijek apeliramo na sve da u današnje vrijeme različitih izazova u svijetu tehnologije paze na sumnjive i lažne poruke (e-mailove); da paze na svoje lozinke i redovno ih mijenjaju te brinu da budu dovoljno kompleksne. Incident je po dosadašnjim informacijama obuhvatio ograničene kategorije osobnih podataka te se oni razlikuju ovisno o samom ispitaniku (članu); ime, prezime, OIB, kontakt te drugi podatci ukoliko ih je ispitanik sam ostavio u sustavu). Dodatno, navedene kategorije osobnih podataka nisu obuhvaćene u odnosu na sve ispitanike (članove) slijedom čega će se obavještavanje onih koji su zahvaćeni incidentom vršiti i putem e-maila.

U slučaju bilo kakvih bojazni za podatke ili pitanja obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka na: dpo@gnkdinamo.hr

Prioritet GNK Dinamo je uvijek bio pa je i u ovom trenutku zaštita podataka svih naših članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.", objavili su iz kluba.