Zamah oko novog stadiona u Zagrebu: Poznati važni rokovi...

Piše Luka Tunjić,
Zamah oko novog stadiona u Zagrebu: Poznati važni rokovi...
Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a, dok ukupna vrijednost, uključujući uređenje okoliša, tri pomoćna nogometna terena i garažu, doseže 205 milijuna eura bez PDV-a

U petak je, nakon višemjesečnih priprema, konačno objavljen međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion u Maksimiru te Sportsko-rekreacijski centar Svetice, čime započinje važna faza u realizaciji ovih dugo očekivanih sportskih projekata. 

Foto: GNK Dinamo

Podsjetimo, prema sporazumu iz veljače 2025. Vlade RH i Grada Zagreba sa Zagrebačkom nadbiskupijom, odlučeno je kako troškovi novog stadiona biti financirani u omjeru 50.50 iz državnog i gradskog proračuna. Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a, dok ukupna vrijednost, uključujući uređenje okoliša, tri pomoćna nogometna terena i garažu, doseže 205 milijuna eura bez PDV-a.

Projekt izgradnje novog maksimirskog stadiona konačno je i 'online'. Naime, Grad Zagreb je u ponedjeljak u javnu upotrebnu pustio službenu web stranicu, na kojoj se mogu pronaći ključne informacije i rokovi projekta. Tu su navedeni i svi rokovi.

Tako je 21. travanj rok za 'postavljanje stručnih pitanja', dok je 24. lipnja rok za predaju radova kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). Početkom srpnja, točnije 9. srpnja, naveden je rok za predaju makete izvan EOJN RH. Na stranici možete pristupiti i dokumentaciji relevantnoj uz izgradnju novog stadiona.

Komentari 0
