Zapamtite ime Lennart Karl! Tinejdžer Bayerna zabio sjajan gol i ispisao povijest Bavaraca

Tim je pogotkom, ostvarenim s 17 godina i 242 dana, postao najmlađi strijelac Bayerna u povijesti Lige prvaka, nadmašivši rekord Jamala Musiale, koji je bio 121 dan stariji kada je zabio Laziju prije četiri godine

U srijedu navečer Lennart Karl, 17-godišnji talent Bayerna, ispisao je povijest zabivši gol u uvjerljivoj pobjedi svog tima protiv Club Bruggea (4-0) u Ligi prvaka. Već u petoj minuti susreta na Allianz Areni, Karl je briljantno prevario svog čuvara, izvrsno se izvukao između suparničkih igrača i s ruba kaznenog prostora silovito opalio loptu u kut mreže, postigavši svoj seniorski prvijenac za Bavarce. 

Gol pogledajte OVDJE.

Karl je nosio dres s brojem 42, isti kao i Musiala prilikom svog prvijenca u tom natjecanju. Na ukupnoj ljestvici najmlađih strijelaca Lige prvaka, Karl zauzima 11. mjesto, iza Ansu Fatija, koji je 2019. zabio za Barcelonu protiv Intera s nepunih 17 godina, te Laminea Yamala, koji je 2024. pogodio za Barcelonu protiv Monaca. Ispred Karla nalazi se i Mateo Kovačić, koji je s 17 godina, sedam mjeseci i jednim danom zabio za Dinamo u porazu od Lyona (1-7).

Karl, kojem je ovo bila tek deseta utakmica za prvu momčad Bayerna, slovi za jednog od najvećih talenata njemačkog i europskog nogometa. Igra na pozicijama ofenzivnog veznjaka i krilnog napadača, a iako fizički još ne može parirati starijim igračima, njegova tehnička vještina već sada privlači pažnju. 

Prošle sezone za U17 momčad Bayerna postigao je impresivnih 27 golova i upisao 11 asistencija u samo 18 utakmica, što mu je omogućilo brzi prijelaz u juniorsku, a potom i u seniorsku momčad. Službeni debi za Bayern imao je ljetos na Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje je nastupio u uvjerljivoj pobjedi nad Auckland Cityjem (10-0). U utakmici protiv Club Bruggea, pored Karla, mrežu su tresli i Harry Kane, Luis Diaz te Nicholas Jackson, čime je Bayern potvrdio svoju dominaciju.

