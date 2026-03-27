Zar opet?! Tiger Woods slupao se na Floridi, procurila i fotka

Jedna od najvećih zvijezda u povijesti golfa, Tiger Woods, sudjelovao je u petak poslijepodne u prometnoj nesreći na Jupiter Islandu na Floridi, potvrdile su lokalne vlasti. Njegov automobil se prilikom sudara prevrnuo, no prve informacije s terena govore kako u nesreći nitko nije teže ozlijeđen. Incident se dogodio nešto iza 14 sati po lokalnom vremenu (19 sati po hrvatskom) u blizini adrese 281 Beach Road, u ekskluzivnoj obalnoj zajednici u kojoj Woods i živi. Šerifov ured okruga Martin odmah je izašao na teren i pokrenuo istragu o okolnostima koje su dovele do sudara.

Detalji s mjesta događaja

Prema prvim izvješćima, u sudaru su sudjelovala dva vozila, od kojih se jedno, terenac kojim je vjerojatno upravljao Woods, prevrnulo i zaustavilo na boku. Fotografije s mjesta nesreće koje su objavili američki mediji prikazuju oštećeno vozilo pored ceste.

Izvor iz vatrogasne službe okruga Martin potvrdio je kako su na teren izašli odmah po dojavi. Prema njihovim informacijama, jedna osoba iz sudara je u stabilnom stanju, dok je druga odbila prijevoz u bolnicu. Naglasili su kako nitko nije zadobio ozljede.

Zabrinjavajući podsjetnik na prošlost

Ova nesreća događa se samo pet godina nakon stravičnog sudara u veljači 2021. u Kaliforniji, kad je Woods teško ozlijedio noge, što mu je gotovo okončalo karijeru. Tada je pretrpio višestruke otvorene prijelome, a oporavak je trajao mjesecima. Woods se i ranije suočavao s problemima izvan golf terena, uključujući i uhićenje zbog vožnje pod utjecajem opijata 2017. godine.

Pedesetogodišnji Woods se posljednjih godina natjecao u ograničenom rasporedu turnira, a nedavno je sudjelovao na finalu TGL natjecanja koje je i sam osnovao. Kako piše The Guardian, njegov nastup na nadolazećem Mastersu bio je pod upitnikom i prije ove nesreće zbog stalnih problema s fizičkom spremom.

