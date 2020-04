Zar opet? Treća borba Wildera i Furyja odgođena po treći put

Prvo je trebala biti u srpnju, pa u listopadu, a sada... Tko to zna.

Treća borba između Tysona Furyja (30-0-1) i Deontaya Wildera (42-1-1) opet je odgođena, tako je barem rekao Furyjev promotor i čelnik Top Ranka Bob Arum.

Prije studenog teško će se dogoditi trilogija koja se isprva trebala 18. srpnja, a onda i 3. listopada u Las Vegasu. Nijedan datum nije bio služben, a na takav ćemo, izgleda, još pričekati.

Bob Arum told Sports Illustrated he informed Tyson Fury that a third fight between Fury and Deontay Wilder would not take place until "November/December" at the earliest. Gate for Fury-Wilder II accounted for $17 million of the total revenue.