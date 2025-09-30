Australski Hrvat postao MMA zvijezda: ’Spavao sam u autu, a sad sam pobijedio u UFC-u’

Teškaš Brando Peričić (31 godina, 5-1) najveća je priča MMA svijeta proteklog vikenda. Australski Hrvat, čiji su roditelji podrijetlom iz Splita, u debiju u UFC-u na priredbi u Perthu deklasirao je Ellisona i nokautirao ga u prvoj rundi.

Nakon eventa stigao je i "šlag na tortu". Peričić se našao među četvoricom sretnika koji su nagrađeni bonusom za "najbolju izvedbu večeri".

Osim njega, dodatnih 50.000 američkih dolara dobili su Carlos Ulberg za nokaut nad Dominickom Reyesom, zatim Tom Nolan za pobjedu "submissionom" u meču protiv Charlieja Campbella, a bonus je dobio i Jimmy Crute, borac koji je pobijedio našeg Ivana Erslana.

Peričić je odrastao u Australiji, ali zadnjih nekoliko godina trenira na Novom Zelandu. Tamo mu je klupski kolega Israel Adesanya, nekoć UFC-ov prvak u srednjoj kategoriji.

- Zadnjih nekoliko godina spavam u autu i u je**nim dvoranama. MMA je moj život. Digao sam 100.000 dolara kredita da mogu otići u Novi Zeland trenirati - otkrio je Peričić nakon pobjede u UFC-ovu debiju.

Peričić je na presici nakon borbe otkrio i neke šokantne detalje.

- Prije četiri godine stavio sam si pištolj na glavu. Sad sam ovdje, zahvaljujući mojoj obitelj, timu i Bogu. Trener me spasio, vjerovao je u mene - otkrio je borac kojeg zovu "balkanski medvjed".