Zašto je Maradona na Draženov grob položio točno 62 ruže...

Nije Maradona zaboravio jednu od najvećih Draženovih utakmica u karijeri kada je u finalu Kupa pobjednika kupova 1983. godine dresu Real Madrida zabio čak 62 koša talijanskoj Caserti

<p>On sam je bio velikan, ali i sam se divio velikanima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Maradona</strong></p><p>Pa kada je prvi put došao u Hrvatsku, a bilo je to početkom lipnja 1994. godine zbog prijateljske utakmice Hrvatske i Argentine 4. lipnja, Diego Maradona posjetio je grob <strong>Dražena Petrovića, </strong>gotovo na prvu godišnjicu njegove smrti (7. lipnja).</p><p>Maradona je položio 62 ruže, a zašto točno toliko? Nije Maradona zaboravio jednu od najvećih Draženovih utakmica u karijeri kada je u finalu Kupa pobjednika kupova 1983. godine dresu Real Madrida zabio čak 62 koša talijanskoj Caserti.</p><p> - Zar postoji netko tko ne zna koliko je Dražen zabio Caserti? Ako postoji, neka ga bude sram - rekao je tada Maradona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Bio je u društvu Biserke Petrović kojoj je poklonio svoj reprezentativni dres te Davora Šukera koji je odrađivao ulogu prevoditelja. Dok se jedan i drugi nisu preselili na Maksimir pred 40.000 ljudi i onaj kišoviti remi bez golova.</p><p>Bila je to i <strong>Ćiri Blaževiću</strong> prva utakmica na klupi reprezentacije u Maksimiru, a izveo je sastav: Ladić - Štimac, Jerkan, Bilić - Turković, Prosinečki (od 83. Mladenović), Boban, Asanović (od 46. S. Andrijašević), Jarni - Šuker (od 75. Cvitanović), Jurčević (od 46. Mornar).</p><p>- Svi smo mi za Diega te 1994. godine bili mali. Samo mu je predsjednik Tuđman bio ravan kad mu je dao loptu. Pružiš mu ruku, a on te zagrli, takav je čovjek bio Diego Maradona. Tužan sam, otišao je najveći. Ma kakav Messi, kakav Ronaldo, Diego je bio veći od svih, on je mogao ono što nitko drugi nije - rekao nam je Ćiro Blažević.</p>