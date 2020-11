Optužili liječnika za Maradoninu smrt: 60 policajaca pročešljalo mu je dom i privatnu kliniku

Luque će morati svjedočiti pred tužiteljem pod sumnjom da je došlo do liječničkog nemara u posljednjim danima Maradonina života što sa sobom nosi težinu ubojstva iz nehaja

<p>Liječnički tim, koji se u domu <strong>Diega Maradone </strong>brinuo za njegovo zdravlje, nalazi se u velikim problemima. Glavnog doktora <a href="https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2020/11/29/5fc397d446163f44b58b45e6.html" target="_blank"><strong>Leopolda Luquea </strong>privela je policija</a>, protiv njega je podignuta optužnica i tereti ga se za ubojstvo iz nehaja! Tridesetak policajaca upalo mu je u dom i pretreslo ga do temelja, a isti broj policijskih službenika ušao je i u privatnu kliniku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba za Maradonino nasljedstvo</strong></p><p>Luque će morati svjedočiti pred tužiteljem pod sumnjom da je došlo do liječničkog nemara u posljednjim danima Maradonina života što sa sobom nosi težinu ubojstva iz nehaja.</p><p>Istraga će pokazati sve okolnosti. Tužitelj kirurga Luquea navodi kao glavnog krivca u još nerazjašnjenim okolnostima, ali ističe da Maradona nije imao službeni otpust iz klinike nakon što je poslije operacije tumora prebačen na kućnu njegu.</p><p>Pitanja koja se tek trebaju razriješiti su je li bilo službenog medicinskog otpusta iz klinike, zašto uz Maradonu 24 sata nije bio specijalist, je li liječnički tim uopće imao potrebne lijekove i opremu za liječenje, je li se poštivao protokol i zašto u kući nije bilo defibrilatora.</p><h2>Sestra lagala na sudu</h2><p>Vijest o smrti <strong>Diega Armanda Maradone </strong>preplavila je naslovnice u manje od pola sata. Odlazak velikana preokrenuo je svijet naglavačke, a u ljudima otvorio ponor tuge.</p><p>Kada se vijest pokazala istinitom, udarila je poput groma. Pogotovo jer je stigla iz pera uglednog argentinskog novinara <strong>Julija Chiappette</strong>, urednika sportske sekcije tiražnog lista Clarin, koji je prvi izašao u svijet s tako važnom konstatacijom. "Umro je Diego Maradona" sa sobom nosi buru odgovornosti pa su novinari Clarina trebali čvrstu potvrdu da se odlazak legende uistinu i dogodio.</p><p>- Dva puta sam provjerio da je Maradona umro prije nego smo objavili. Nisam mogao napisati jedan redak pa je kolega odradio posao za mene. Potvrda je stigla od čovjeka u kojeg je Diego imao povjerenja. I kada smo vijest konačno objavili u 13.06 (17.06 po našem vremenu) pao sam na koljena i sam pred kompjuterom zaplakao - rekao je Chiappetta u razgovoru za <a href="https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2020/11/29/5fc3116a46163f6d5d8b459f.html" target="_blank">Marcu.</a></p><p>Za Maradonu se brinuo poseban liječnički tim, koji ga je pazio cijelo vrijeme. Jedna do medicinskih sestara kasnije je na sudu kazala kako je Diega vidjela živog u šest ujutro u srijedu. Postoji mogućnost nemara u liječničkoj brizi.</p><p>- Sestra je kasnije sve opovrgnula i priznala da joj je tvrtka za koju radi naložila što da kaže. Zaista ne znam je li bilo nemara. Ali vjerujem da će tvrtka zadužena za Diegovu brigu imati velikih problema. Bili su tamo, zaduženi za njegovo zdravlje 24 sata u danu, radili su u tri smjene, a u kući nisu imali defibrilator. Pa je li to normalno? Krajnje neozbiljno budući da je Diego pacijent s poviješću srčanih problema, koji se tek vratio s operacije - dodao je urednik Clarina.</p><h2>Prava istina</h2><p>Od trenutka Maradonine smrti do službene objave proteklo je dva sata, prema riječima Chiappette. Malo prije podneva u Argentini, dobio je poruku: "Julio, Diego je pretrpio srčani zastoj."</p><p>- Nikad neću reći tko mi je javio. Izvori su bili u strahu. Nastavio sam i ubrzo smo objavili vijest.</p><p>A ubrzo je otkrio i pravu istinu i što se ustvari dogodilo taj dan. Naokolo su kružile razne glasine da je Maradona šetao kada je imao srčani, no okolnosti su bile drugačije.</p><p>- Isprve sam dobio informaciju da je Diego ustao, šetao pa da je ponovno legao i preminuo. Nisam bio uvjeren niti sam mislio da se to dogodilo. Vjerujem da je Diego preminuo tijekom noći, u snu. Bila je to smrt dok je spavao. Spavati je otišao oko 23 sata u utorak i jednostavno se više nije probudio. Nećak Jonny bio je posljednji koji ga je vidio živa.</p><p>Diego Maradona bio je više od nogometaša i unatoč svim životnim odlukama, kako kome, predstavljao uzor i unutarnju snagu. Ljudi su vični traganju za spoznajom i afirmacijom pa snagu potiču raznim amblemima. A Maradona je bio onaj nogometni.</p>