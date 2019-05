'Zbog Neymara mi prijete da će me prebiti, ne izlazim iz kuće'

Sve je otišlo predaleko. Ljudi dijele moju adresu na društvenim mrežama. Možete li zamisliti što bi bilo da sam ja njega udario, a ne on mene?, priča Nelson, navijač Rennesa, kojem se život okrenuo za 180 nakon finala francuskog kupa.

Njegov Rennes izbacio je PSG na penale i osvojio naslov.

Nakon utakmice na Stade de Franceu igrači su išli po medalje prema svečanoj loži. Nelson je bio odmah uz stepenice. Dobacivao je svašta igračima koji su šutke prolazili, ali onda je stigao Neymar koji je zastao, okrenuo se prema njemu i udario ga šakom.

- Optužuju me da ovu priču forsiram zbog novca, ali novac me ne zanima. Da sam htio, mogao sam tužiti Neymara, ali nisam. Prema meni traje linč, nekidan su ispred moje kuće prošla četvorica koja su mi prijetila. Volim izlaziti i zabavljati se, ali nisam bio vani tjedan dana - priča navijač.

Neymar punches a fan after PSG lose to Rennes. What a disgrace. pic.twitter.com/lHNF94GNrt — Phil (@oleexcellence) April 28, 2019

Ni u jednom trenutku nije porekao da je svašta dobacivao igračima PSG-a i da ih je provocirao.

- Buffon, spor si, Kurzawa, od tebe ne želim pozdrav. Verratti, ti si rasist. Neymar, idiote, nauči igrati - njegove su riječi igračima PSG-a.

Mnogi opravdavaju Neymara, no postoji jedna vrlo bitna stvar, a to je da na provokacije i uvrede ne odgovaraš nasiljem.

- Naravno da mi je žao, ali na tribinama smo, zabavljali smo se i dobacivali. Žalim što sam dobacivao Buffonu i Verrattiju, ali Neymaru ono nije trebalo. On je profesionalac i trebao je naviknuti na takve stvari. Želim samo da se nađem s Neymarom i da pružimo ruku jedan drugome. Želim normalno hodati ulicom bez da me presreću ultrasi PSG-a i želim da bez problema mogu odvesti roditelje na Eiffelov toranj, bez da me napadnu ispred njega - dodao je Nelson.