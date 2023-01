Trojica igrača Varaždina imala prometnu nesreću pet sati prije susreta! Urata svejedno zaigrao

Nogometaši Varaždina golom Tonija Teklića u 89. minuti iz penala pobijedili su Slaven Belupo u susjedskom derbiju. Bila je to treća sreća za Varaždince koji su dva puta ove sezone izgubili od 'farmaceuta'. Oba puta, i u 1. te 10. kolu, bilo je 1-0 za momčad Zorana Zekića.

Sve je mirisalo na to da će Varaždinci i treći susret zaredom odigrati 0-0, no nesmotrenost Arbera Hoxhe koji je srušio Lovru Banovca dovela je do penala i na kraju varaždinske pobjede.

- Bolje da ne komentiram kako smo primili gol. Imali smo aut, gotovo 120 metara po dijagonali, i to se ne radi. No, Varaždin je bio bolja momčad, kombinatornija i mi se nismo uspjeli nametnuti. Generalno, nakon Pule i Varaždina, u dvije utakmice nismo pucali u okvir gola. Dosta igrača je izvan forme, a mi se moramo resetirati - rekao je Zoran Zekić, trener Slaven Belupa.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Presretan prvom pobjedom u drugom dijelu bio je trener Mario Kovačević.

- Bila je ovo šahovska partija. Znali smo njihove dobre strane i teško smo dolazili do prilika u zadnjoj trećini. No, vjerovali smo u sebe i baš nas je nagradilo - rekao je Mario Kovačević, trener Varaždina.

Na vrata se ponovno vratio Oliver Zelenika, nakon dvije odlične predstave Božidara Radoševića.

- Božo je odradio vrhunski dvije utakmice, ali stavili smo Zeleniku jer je on uigraniji s ekipom, odnosno igra više nogom. Znali smo da će nam to koristiti kad nas Slaven bude visoko pritiskao - dodao je Kovačević koji je pohvalio i Teklića.

- Nije ni njemu lako jer sada ga svi bolje čuvaju. Ponovno je pokazao da je klasa i da je miran u ključnim trenucima - rekao je Kovačević.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Pet sati prije utakmice trojica igrača Varaždina Lamine Ba, Urata i Herrera imali su prometnu nesreću. Sva trojica su lakše su ozlijeđena, a Herrera je čak bio i na pregledu u bolnici.

- Svaka čast Urati koji je igrao danas u drugom dijelu. Sva sreća da je dobro prošlo - rekao je Kovačević čija je momčad sada na 4. mjestu.

- Kad se sjetim prve utakmice i sad, koliko smo mi napredovali. Vjerujem da će mi u nastavku prvenstva biti samo još bolji - zaključio je Kovačević.

