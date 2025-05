Zelenika za 24sata: U zadnjih 15 minuta bit će kalkulacija...

Već je nekoliko sezona golman Oliver Zelenika (32) jedan od najvažnijih faktora u NK Varaždin. U 31 utakmicu ove sezone čak je 16 puta sačuvao mrežu. U tom segmentu od njega je bolji samo Martin Zlomislić (Rijeka), koji je to učinio 18 puta.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Osijek

Pokretanje videa... 01:24 NK Varaždin vs NK Osijek 2:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Zelenika: Javljat će nam rezultate s drugih utakmica

- Statistički najbolja sezona za mene. No, gotovo jednaka kao i prošla po broju uspješnih intervencija. Moje dobre sezone ne bi bilo bez momčadi, a ove sezone obrambeni dio nam je na visokoj razini - skromno će Zelenika.

Varaždin u posljednjem kolu igra kod Dinama. Zeleniki je klub iz Maksimirske 128 matični. U njemu je ostvario prve seniorske minute i 2014. godine zaradio je poziv izbornika Nike Kovača za Svjetsko prvenstvu u Brazilu, gdje je bio treći golman.

- Svi igraju za nešto. Mi odlučujemo više o sebi, nego Dinamo. Da smo mogli prije to riješiti (uhvatiti četvrto mjesto, op. a.), mogli smo... Dobro je da se te utakmice koje odlučuju za nešto igraju u isto vrijeme. Sigurno će nam javljati rezultate s drugih utakmica, bit će i kalkulacija u zadnjih 15 minuta na svim utakmicama.

'Zadnja utakmica za Varaždin? Ne znam...'

Iz Dinama, svojeg nekadašnjeg kluba, ostao je u sjajnim odnosima s golmanom Ivanom Nevistićem i kapetanom "modrih" Arijanom Ademijem. Zovu li prijatelji koji navijaju za Dinamo da se "poskliznete" u bitnom trenutku?

- Ma ne - kroz smijeh je rekao Zelenika pa dodao:

- Njima je veći pritisak, jer pred nas nije stavljen imperativ. No, želimo završiti četvrtoplasirani, jer velika je satisfakcija da smo odmah iza tri najveća kluba u Hrvatskoj.

Zelenika je nastavio...

- Razočarala su me sva tri kluba koja se bore za naslov. Ni jedan klub nijednom nije uspio materijalizirati posrtaje svojih pratitelja - dodaje nogometaš koji je u svojoj karijeri branio i boje Rudeša, nizozemskog NEC-a i poljske Lechije.

Ugovor s Varaždinom ima do 2026.

- Ne znam je li mi utakmica s Dinamom zadnja u dresu Varaždina. Vidjeli smo da se u drugim klubovima događaju situacije i da su neki vratari čvrste jedinice, pa ih se nakon jedne loše utakmice tjera iz kluba. Kad sam se vraćao u Hrvatsku, Varaždin mi dao priliku i to nikada neću zaboraviti. Nije da mi se žuri, tu mi je lijepo, kapetan sam i važan faktor. Ako dođe opcija da ćemo svi biti zadovoljni, no ni to me mora biti okidač da će me Varaždin pustiti - zaključio je Zeleni.

Standings provided by Sofascore