Željko Kopić: Nogomet vidim baš ovako kako Liverpool igra

Trener majstora s mora Željko Kopić na opširnoj je medijskoj konferenciji najavio prvenstveni ogled s farmaceutima koji su u prošlom srazu ove dvije ekipe minimalno (1-0) slavili u Splitu:

- Igramo protiv ekipe koja se u prijelaznom roku dodatno pojačala, igraju u sustavu s tri ili četiri igrača nazad, znam što nas očekuje i pripremit ćemo se za taj susret na najbolji mogući način. U prošloj utakmici protiv njih na Poljudu imali smo 70 posto posjeda, dominirali smo, ali uvijek postoji mogućnost kontranapada iz kojeg su oni došli do bodova. Ipak, u utakmici koja je pred nama očekujem ih u nešto otvorenijoj formaciji. Očekujem jedan jako kvalitetan dvoboj.

Potom se 40-godišnji stručnjak osvrnuo i na dosadašnji tijek svoje hajdučke avanture:

- Došao sam u klub u specifičnom trenutku, imali smo zahtjevan raspored, međutim uspješno smo svladali sve prepreke. Tu strši poraz od Belupa, ali neke egal utakmice su otišle na našu stranu. Ponosan i zadovoljan jesam, ali ne mogu reći "sve je bilo super, nema veze što smo neke utakmice izgubili". Jedan od ciljeva bio je pobijediti Dinamo i ostaje žal za tom utakmicom. Na nama je da sve to ostavimo iza sebe i do kraja prvenstva moramo biti na pravoj razini.

Neizbježno je bilo pitanje i o incidentu između nekolicine navijača i igrača splitskog kluba:

- Osuđujem u svakom slučaju fizčiki obračun, to nije obrazac ponašanja, a odnos s navijačima... Mogu reći da su igrači i navijači imali kvalitetan razgovor. O kojem smo mi kasnije razgovarali i u svlačionici. Bio je to iskren, otvoren razgovor, navijači su rekli svoje, a igrači iznijeli kako se osjećaju. Velika je to stvar. Dali su nam podršku, dobili smo pozitivan "feedback", kao što je to bila s tribina nakon Cibalije i Dinama. Ovo je izoliran slučaj kojega svi skupa osuđujemo, a odnos na relaciji ekipa i navijači je na vrlo kvaltetnoj razini - naglasio je Kopić.

Potom je trener Hajduka dao i intrigantu analizu nekoliko prošlih sezona:

- Sad ću vam nešto ispričati... Išao sam analizirati sve sezone od zadnjeg osvajanja naslova prvaka (od 2005. op. a.). Tražio sam koje su to točke koje su determinirale rezultate Hajduka, ključne trenutke svake sezone. Shvatio sam da bi se pad uvijek dogodio nakon nešto lošijeg rezultata u Europi. Onda bi se ulazilo u proljeće sa zaostatkom na vrhu. Prilikom novog slabijeg rezultata ambicije bi totalno splasnule, a energija koja bi bila visoka, padala je... Meni je u cilju da u ovom trenutku budemo toliko mentalno jaki da se bavimo isključivo o svakom treningu i utakmici i da ne razmišljamo što će nas čekati poslije. Nego da završetak sezone u svakom smislu bude na pravoj razini.

Kopić nije htio o kadrovskoj politici kluba, pohvalio je igru Gyurcsa, ali i ponovio da na njemu nije odluka o tome hoće li Mađar biti otkupljen. Zatim se osvrnuo i na ogroman napredak Andrea Fomitschowa u njegovom mandatu:

- Niste se bavili igrom Fomitschowa primjerice... Andre je bio na margini, a napravio je ogroman napredak i odigrao je izuzetnu utakmicu protiv Dinama, Soudani je protiv njega odigrao tako malo. Jedan na jedan, Soudani je bio zaustavljen. Fomitschow je odnio visok postotak i zračnih duela. Stabilan, a pridonio je i u organizaciji igre i stigao je i centrirati... To govorim stoga jer mi jesmo doveli Filipa da bude pojačanje, ali spletom okolnosti, ozljedom koja ga je usporila, otvorio je vrata Fomitschowu koji pak igra dobar nogomet. Respektiram da nekoga ako platiš više, da onda posebno vodiš računa o njemu, ali ja ne mogu prijeći preko toga što pojedini igrač pruža na treningu. Andre je sad taj. A Filip radi dobro i ne mogu reći da je promašaj, jer u konačnici još nismo vidjeli od njega ništa ili jako malo što zapravo može.

Stručnjak na klupi splitskog sastava pratio je i europske utakmice:

- Nisam puno gledao, budući da sam fokusiran na nas i što nas očekuje. Ali, Liverpool sam detaljnije pogledao, jer on me zanima posebno. Da steknem dojam o načinu na koji su došli do ovih rezultata. Visoka količina energije, dobivanje duela, igra prema naprijed i igranje na nepostavljenu obranu protivnika. I rješavanje situacije jedan na jedan. To je ujedno i ono kako ja vidim nogomet! Liverpool momčad gradi dugo, dovode sustavno igrače koji im odgovaraju po svom profilu njihovim željenim zahtjevima. To je vrlo interesantno.

Za kraj je Kopić progovorio i o svom odnosu s Belupom, klubom iz kojeg je došao u redove bijelih:

- Dovede te situacija da odeš, prije ili kasnije. Bitno je da poslodavac zna da si dao sve od sebe i da si ga oplemenio svojim radom. Meni je Slaven omogućio kvalitetn rad, u kvalitetnim smo odnosima ostali, nije ostalo repova, dvije i pol godine smo radili najbolje što smo znali, nema nikakvih negativnosti, bit će mi drago doći tamo, pozdraviti ih i - pobijediti ih. To bi mi bilo najdraže!