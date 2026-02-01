Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAOS MEĐU BIJELO-PLAVIMA

Željko Sopić izbacio je Marka Malenicu iz momčadi Osijeka!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Željko Sopić izbacio je Marka Malenicu iz momčadi Osijeka!
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Šok u Osijeku! Malenica izostavljen zbog sukoba s trenerom Sopićem. Ćurčija od prve minute, junior je rezerva protiv Rijeke

Admiral

Marko Malenica (31), donedavni kapetan nogometaša Osijeka, nije se našao u zapisniku za utakmicu 20. kola HNL-a na Opus Areni u kojoj "bijelo-plavi" igraju protiv prvaka Rijeke. Razlog tome je sukob s trenerom Željkom Sopićem.

Gdje je točno puklo javnosti nije poznato, no igrač s 240 nastupa za Osječane i jedan od najboljih igrača u katastrofalnoj sezoni za fenjeraša nije ni na klupi. Na golu je tako Nikola Ćurčija (24), koji je branio samo u ispadanju iz Kupa u Varaždinu u prosincu i koji je ljetos stigao iz drugoligaša Jaruna.

Rezervni golman je Matej Grahovac (17), golman hrvatske kadetske reprezentacije koji je branio za juniore u prvom dijelu sezone i nastupao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
EHF odbio ispriku Sigurdssona!
ŠTO ĆEMO SAD?

EHF odbio ispriku Sigurdssona!

Podsjetimo, Sigurdsson je dan uoči utakmice protiv Njemačke napao EHF zbog toga što je u zadnji trenutak promijenio lokaciju smještaja za Hrvatsku, usporedio EHF sa fast foodom, požalio se na raspored utakmica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026