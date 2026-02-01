Željko Sopić izbacio je Marka Malenicu iz momčadi Osijeka!

Marko Malenica (31), donedavni kapetan nogometaša Osijeka, nije se našao u zapisniku za utakmicu 20. kola HNL-a na Opus Areni u kojoj "bijelo-plavi" igraju protiv prvaka Rijeke. Razlog tome je sukob s trenerom Željkom Sopićem.

Gdje je točno puklo javnosti nije poznato, no igrač s 240 nastupa za Osječane i jedan od najboljih igrača u katastrofalnoj sezoni za fenjeraša nije ni na klupi. Na golu je tako Nikola Ćurčija (24), koji je branio samo u ispadanju iz Kupa u Varaždinu u prosincu i koji je ljetos stigao iz drugoligaša Jaruna.

Rezervni golman je Matej Grahovac (17), golman hrvatske kadetske reprezentacije koji je branio za juniore u prvom dijelu sezone i nastupao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Katru.