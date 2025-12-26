Žena legendarnog 'vatrenog' provocira: Temperature rastu...

Domagoj Vida u srpnju se ove godine emotivnim pismom oprostio od dresa "vatrenih", a njegova žena Ivana na društvenim mrežama mami uzdahe
Ivana se djevojački prezivala Gugić, a javnosti je postala poznata 2014. godine, kada je ponijela titulu Kraljice Hrvatske
Iako je tijekom manekenske karijere bila poznata kao plavuša, kasnije je otkrila da joj je prirodna boja kose smeđa
Par se upoznao 2013. godine u jednom zagrebačkom noćnom klubu, a nogometaš ju je, kako je sama izjavila, osvojio svojom iskrenošću. U to vrijeme, Vida je igrao za ukrajinski Dinamo Kijev, dok je Ivana studirala u Zagrebu
Dvije godine kasnije, u rujnu 2015. uplovili su u bračnu luku, a 2017. su dobili sina Davida
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a završila je i Srednju farmaceutsku školu, istaknuvši kako bi se jednog dana voljela baviti farmacijom. Tečno govori engleski i ruski jezik
Poznata je kao velika ljubiteljica mode i skupocjenih komada, a u medijima je otvoreno govorila i o estetskim zahvatima
Domagoj Vida karijeru je započeo u Osijeku, a igrao je za velikane poput Bayer Leverkusena, Dinamo Zagreba, Dinamo Kijeva i Bešiktaša dok danas nosi dres grčkog AEK-a
Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 105 utakmica, osvojivši svjetsko srebro u Rusiji 2018. i broncu u Katru 2022. godine
