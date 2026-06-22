Žestoka poruka pokrenula Egipat: 'Nećemo se vratiti na teren ako niste odlučni slaviti'

Egipatski izbornik Hossam Hassan rekao je svojim igračima da se neće vratiti na teren u drugom poluvremenu protiv Novog Zelanda osim ako nisu odlučni ostvariti pobjedu koju su njihovi ponosni navijači zaslužili. Njegove oštre riječi imale su željeni učinak jer su se Egipćani vratili nakon primljenog gola i pobijedili 3-1 na BC Placeu te ostvarili svoju prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, dovodeći ih na vrh skupine G s četiri boda iz dvije utakmice nakon remija 1-1 s Belgijom u prvoj utakmici.

- Na poluvremenu sam igračima rekao da se nećemo vratiti na teren osim ako nismo odlučni pobijediti i crpiti samopouzdanje iz ponosa koji osjećamo zbog te podrške - rekao je Hassan novinarima.

- Trebalo nam je vremena da izgradimo samopouzdanje, da iskoristimo svoje snage i razmislimo o našem putu do kvalifikacija, kao i o napornom radu prethodnih generacija koje su pokušale stvoriti te prilike. Želio sam da ova generacija oblikuje vlastitu budućnost, da odredi vlastiti put. Također želimo nastaviti razvijati se na razini nacionalne lige i diljem afričkog nogometa.

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Preokret se uvelike duguje Mohamedu Salahu, koji je postigao jedan gol i namjestio drugi, dok je Egipat pokazao veću hitnost i napadačku tečnost nakon odmora.

- Salah je naporno radio na terenu i to je nešto što biste trebali znati. Možda sam prvi trener koji mu je dopustio da igra na poziciji koja odgovara njegovoj opasnosti, njegovim sposobnostima i kvalitetama. Radili smo na toliko stvari i sigurna sam da ćemo od njega vidjeti još više - dodao je Hassan.

Egipat igra svoju posljednju utakmicu u skupini protiv Irana u Seattleu.

Izbornik Novog Zelanda Darren Bazeley požalio se na lošu igru ​​svoje momčadi u drugom poluvremenu nakon poraza od Egipta zbog čega sada moraju u zadnjoj utakmici skupine moraju pobijediti Belgiju kako bi imali šanse za plasman u nokaut fazu.

Egipat, koji je u prvom neriješenom susretu s Belgijom odigrao 1-1, na vrhu je skupine s četiri boda, dok je Novi Zeland posljednji s jednim. Belgija i Iran imaju dva boda nakon neriješenog rezultata 0-0.

- Frustrirajuće je - rekao je Bazeley.

- Igrali smo tako dobro u prvom poluvremenu. Postigli smo sjajan gol, stvorili puno prilika, osjećali smo se kao da dominiramo posjedom većinu vremena u prvom poluvremenu i bili smo ugodno. Nismo se baš ozlijeđivali. Dobro smo razgovarali na poluvremenu, pogledali neke stvari koje možemo učiniti malo bolje, izašli smo u drugom poluvremenu i jednostavno nismo uspjeli ponoviti tempo i kvalitetu koju smo pokazali u prvom poluvremenu.

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- Egipat je izašao s očito drugačijim stavom i pojačao tempo - rekao je Bazeley.

- Mislim da su dobro odigrali drugo poluvrijeme, ali frustrirajuće je na kraju izgubiti utakmicu. Mogli smo biti mi ti koji slavimo na terenu na kraju. Imaju neke stvarno dobre igrače, a Salah je postigao gol koji sam ga gledao kako postiže 10 godina, ušao je lijevom nogom. Ali, da, općenito, mislim da smo igrače poput njega jako dobro branili veći dio utakmice.

Novozelandski napadač Elijah Just rekao je da ne potcjenjuju favorite skupine Belgiju unatoč tome što je europska momčad remizirala u prve dvije utakmice.

- Možete to gledati na jedan način, gdje dva remija možda nisu toliko laskava za Belgiju kada je vjerojatno smatrana favoritom za izlazak iz skupine - rekao je.

- Istovremeno, znamo koliko će biti gladni, moraju nas pobijediti da bi prošli skupinu, tako da da, definitivno ih ne podcjenjujemo zbog neriješenih rezultata.