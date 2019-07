Zidane nakon blamaže: Boli me poraz, ali uopće me ne brine Ne smije se dogoditi da nam protivnik zabije sedam golova. Igrači su toga svjesni, ali sada su duboko razočarani. Ne moramo previše razgovarati o ovome, ipak je to prijateljska utakmica uoči sezone, rekao je Zidane