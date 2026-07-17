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JAVLJA ROMANO

Zidane novi izbornik Francuske!

Piše Bruno Lukas,
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Zidane novi izbornik Francuske!
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
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Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, a vijest je potvrdio Fabrizio Romano. Legendarni veznjak nasljeđuje Didiera Deschampsa i potpisao je ugovor do završetka Svjetskog prvenstva 2030.

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Zinedine Zidane (54) preuzima klupu francuske reprezentacije.

Fabrizio Romano potvrdio je da je Francuski nogometni savez uspješno završio višemjesečne pregovore i doveo Zidanea na klupu 'tricolora', uz ugovor do kraja Svjetskog prvenstva 2030.

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Zidane naslijeđuje Didiera Deschampsa, kojemu će utakmica za treće mjesto SP-a protiv Engleske biti posljednja na reprezentativnoj klupi. Službena prezentacija i konferencija za novinare očekuju se u narednim danima u Parizu.

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Foto: PAULO WHITAKER/REUTERS

Zidane se tako vraća na veliku scenu nakon što je 2021. napustio Real Madrid, s kojim je osvojio tri uzastopna naslova Lige prvaka.

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Popularni 'Zizou', koji je kao igrač Francuskoj donio naslov svjetskog prvaka 1998. i europski naslov 2000., sada ima zadatak to ponoviti s novom generacijom predvođenom Kylianom Mbappéom.

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