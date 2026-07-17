Zidane novi izbornik Francuske!

Zinedine Zidane (54) preuzima klupu francuske reprezentacije.

Fabrizio Romano potvrdio je da je Francuski nogometni savez uspješno završio višemjesečne pregovore i doveo Zidanea na klupu 'tricolora', uz ugovor do kraja Svjetskog prvenstva 2030.

Zidane naslijeđuje Didiera Deschampsa, kojemu će utakmica za treće mjesto SP-a protiv Engleske biti posljednja na reprezentativnoj klupi. Službena prezentacija i konferencija za novinare očekuju se u narednim danima u Parizu.

Foto: PAULO WHITAKER/REUTERS

Zidane se tako vraća na veliku scenu nakon što je 2021. napustio Real Madrid, s kojim je osvojio tri uzastopna naslova Lige prvaka.

🚨🇫🇷 Zinedine Zidane will be France next head coach, never in doubt since November as clear decision was made.



Zidane has already sorted his staff and the documents will be formally signed this month.



He’ll lead France into Nations League, Euro 2028 and World Cup 2030. ✍🏼 pic.twitter.com/gBbJ7n4Fe0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Popularni 'Zizou', koji je kao igrač Francuskoj donio naslov svjetskog prvaka 1998. i europski naslov 2000., sada ima zadatak to ponoviti s novom generacijom predvođenom Kylianom Mbappéom.