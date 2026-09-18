Zidaneova revolucija! Pet debitanata na popisu, zabranio fotkanje čudno obučenih igrača

Zinedine Zidane (54) započeo je novu eru francuske reprezentacije. Legendarni nogometaš i bivši trener Real Madrida u petak je predstavio svoj prvi popis otkako je krajem srpnja naslijedio Didiera Deschampsa, koji je na klupi "tricolora" proveo 14 godina. Zidane je odmah povukao nekoliko zanimljivih poteza. Pozvao je petoricu debitanata, potvrdio tko će nositi kapetansku vrpcu i uveo nova pravila koja će znatno promijeniti način na koji mediji prate reprezentaciju.

Francuska će pod njegovim vodstvom prvi put zaigrati 25. rujna protiv Turske u Ligi nacija, a na prvom popisu našla su se 23 nogometaša. Zidane se uglavnom oslonio na provjerene reprezentativce, predvođene Kylianom Mbappéom, Ousmaneom Dembeleom i Michaelom Oliseom, ali je priliku odlučio pružiti i nekolicini novih lica.

Prvi poziv u seniorsku reprezentaciju dobili su Liverpoolov branič Jeremy Jacquet, Toulouseov golman Guillaume Restes, Interov Andy Diouf, veznjak Coma Lucas Da Cunha i Rennesov napadač Esteban Lepaul. U reprezentaciju se nakon četiri godine vratio i Bournemouthov Adrien Truffert, koji je dosad upisao samo jedan nastup za Francusku. Na popisu, s druge strane, nema veznjaka Real Madrida Aureliena Tchouamenija i Interova napadača Marcusa Thurama. Zidane neće moći računati ni na ozlijeđene Williama Salibu i Thea Hernándeza.

Jedno od glavnih pitanja uoči predstavljanja popisa bilo je hoće li Mbappé zadržati kapetansku vrpcu. Zidane je brzo otklonio sve dvojbe i potvrdio da će napadač Real Madrida, koji je kapetan reprezentacije od ožujka 2023. godine, nastaviti predvoditi Francuze.

- Da, on je sada postao mojim igračem i bit će kapetan - poručio je Zidane.

Foto: Dylan Martinez

Osim promjena u igračkom kadru, Zidane je odlučio promijeniti i odnos reprezentacije prema medijima. Španjolski As njegove je poteze nazvao "Zidaneovim novim pravilima", a najveće novosti odnose se na snimanje konferencija za novinare i dolazaka igrača u reprezentativni kamp. Televizijske kuće više neće moći kamerama snimati predstavljanje popisa u prostorijama Francuskog nogometnog saveza. Savez će prijenos organizirati putem službenih kanala, dok su televizijske ekipe za vrijeme Deschampsova mandata imale izravan pristup takvim događajima.

Promjene očekuju novinare i u Clairefontaineu, gdje se francuski reprezentativci tradicionalno okupljaju uoči utakmica. Mediji više neće moći snimati njihove dolaske ispred trening-kampa. Francuski nogometaši posljednjih su godina upravo ondje privlačili veliku pozornost javnosti svojim modnim kombinacijama, a snimke njihovih dolazaka redovito su obilazile društvene mreže.

Umjesto novinarskih snimki, savez će medijima ustupati vlastiti materijal. Takvim pristupom želi smanjiti medijsku izloženost nogometaša, ali istodobno razmatra mogućnost da novinarima omogući više razgovora s igračima u press zoni tijekom prvih dana okupljanja. Zidane tijekom prvog reprezentativnog ciklusa neće davati ekskluzivne intervjue, ali će redovito izlaziti pred novinare na službenim konferencijama. Do završetka listopadskog dijela Lige nacija mogao bi održati čak osam konferencija.

Francuze u prvom okupljanju očekuju četiri utakmice. Nakon gostovanja kod Turske 25. rujna slijedi dvoboj s Belgijom u Bruxellesu 28. rujna, a zatim će na Stade de Franceu ugostiti Italiju 2. listopada i ponovno Belgiju 5. listopada.