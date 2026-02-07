Zimske olimpijske igre 2026. donose revoluciju: Novi sport, rekordne discipline i jednakost

Zimske olimpijske igre 2026. godine koje se održavaju u talijanskim gradovima Milanu i Cortini d'Ampezzo mnogo su više od običnog sportskog natjecanja. Predstavljat će prekretnicu u povijesti Igara, donoseći val svježine kroz potpuno novi sport, niz atraktivnih disciplina i, što je najvažnije, dosad neviđenu razinu rodne ravnopravnosti.

Dok će se sportaši boriti za medalje na borilištima raštrkanim po čak 22.000 kvadratnih kilometara sjeverne Italije, od modne prijestolnice Milana do alpskih vrhova Dolomita, svijet će svjedočiti najmodernijim i najuravnoteženijim Igrama do sada.

'Skimo' debitira na olimpijskoj pozornici

Apsolutna zvijezda programa bit će turno skijanje, poznatije pod nadimkom "Skimo" (Ski Mountaineering), koje će po prvi put u povijesti postati dio olimpijske obitelji. Nakon uspješnog testiranja na Olimpijskim igrama mladih u Lausannei 2020. godine, ovaj adrenalinski sport dobio je zeleno svjetlo i obećava spektakl.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

"Skimo" je fascinantna kombinacija nekoliko vještina: izdržljivosti skijaškog trčanja, vještine planinarenja i brzine alpskog skijanja. Sportaši se prvo penju uz planinu koristeći posebne "kože" na skijama koje sprječavaju klizanje unatrag, a na najstrmijim i najopasnijim dijelovima staze nose skije na leđima.

Nakon što dosegnu vrh, slijedi ono najuzbudljivije - spust niz netaknute padine. Natjecanja u ovom zahtjevnom sportu održat će se u Bormiju, a medalje će se dijeliti u tri discipline: muškom sprintu, ženskom sprintu i mješovitoj štafeti.

Osam novih disciplina

Jedan od ključnih ciljeva organizatora i Međunarodnog olimpijskog odbora jest postizanje što veće ravnoteže među spolovima. Igre u Milanu i Cortini bit će rodno najuravnoteženije Zimske olimpijske igre u povijesti, s udjelom sportašica od čak 47 posto.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Kako bi se taj cilj ostvario, uvedeno je ukupno osam novih disciplina, uključujući i one u turnom skijanju. Ove promjene nisu samo kozmetičke, već predstavljaju temeljne iskorake u sportovima koji su tradicionalno imali nejednakosti.

Povijesni dani za sanjkašice i skijaške skakačice

Dvije promjene posebno se ističu kao povijesne. U sanjkanju će se po prvi puta održati natjecanje ženskih parova. Iako je disciplina parova tehnički bila "otvorena" za oba spola, u praksi su se natjecali isključivo muškarci.

Uvođenjem zasebne ženske discipline ispravljena je dugogodišnja nepravda i dana je prilika sportašicama da se ravnopravno natječu u paru. Jednako važan trenutak dogodit će se i u skijaškim skokovima, gdje će se žene po prvi puta natjecati na velikoj skakaonici u pojedinačnoj konkurenciji. Do sada su na Igrama skakale isključivo na maloj skakaonici, a ova promjena simbolizira konačno priznanje njihove ravnopravnosti u jednom od najatraktivnijih zimskih sportova.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Ostatak novih disciplina donosi još više dinamike i neizvjesnosti. U slobodnom skijanju uvode se paralelni hupseri (Dual Moguls) za muškarce i žene, gdje se dva skijaša istovremeno spuštaju niz istu stazu punu grba, što jamči izravne i napete dvoboje. Skeleton dobiva mješovitu ekipnu štafetu, u kojoj tim čine jedan muškarac i jedna žena koji svoje vožnje odrađuju jednu za drugom, a njihova se vremena zbrajaju. Alpsko skijanje također dobiva novu ekipnu verziju kombinacije, gdje jedan član tima vozi spust, a drugi slalom, testirajući svestranost cijele nacije.

Modernizacija koja mijenja pravila igre

Osim novih disciplina, promjene su zahvatile i formate nekih postojećih natjecanja. U skijaškom trčanju dogodit će se prava revolucija jer će po prvi put u povijesti muškarci i žene trčati na potpuno istim dionicama u svim disciplinama, čime se šalje snažna poruka o jednakosti.

Muški skijaški skokovi također uvode novost s formatom "Super Team", gdje će se timovi sastojati od dva skakača umjesto dosadašnja četiri. Cilj ove promjene je omogućiti manjim nacijama, koje često nemaju četiri vrhunska skakača, da budu konkurentnije u borbi za medalje.

Igre rekorda raspršene diljem sjeverne Italije

Milano Cortina 2026. ostat će zapamćene i po brojkama. S ukupno 116 disciplina u kojima će se dijeliti medalje, postavit će novi rekord po broju natjecanja na jednim Zimskim olimpijskim igrama. Ovo su ujedno i prve Igre koje službeno nose ime dvaju gradova, a borilišta su raspoređena u četiri glavna klastera.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Cortina d'Ampezzo, koja se vraća na olimpijsku scenu nakon što je bila domaćin 1956. godine, ugostit će alpsko skijanje za žene, curling te bob, sanjkanje i skeleton. U regiji Valtellina (Bormio i Livigno) održat će se muško alpsko skijanje, snowboard, freestyle i debitantsko turno skijanje, dok će Val di Fiemme biti dom nordijskim disciplinama.

Za kraj, spektakularna ceremonija zatvaranja održat će se u povijesnoj Areni u Veroni, što će biti veličanstven završetak Igara. Cijelu priču zaokružuju i simpatične maskote, brat i sestra hermelini Tina i Milo, čija su imena izvedena iz imena gradova domaćina.