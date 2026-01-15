Obavijesti

Sport

Komentari 6
IZBORNIK ODOBRIO

Zlatko Dalić zadovoljan izborom kampa: 'Neka bude u lijepom sjećanju kao prethodna dva'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zlatko Dalić zadovoljan izborom kampa: 'Neka bude u lijepom sjećanju kao prethodna dva'
Varaždin: Izbornik Zlatko Dalić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kamp se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji. Hotel AKA otvoren je u travnju 2023. godine, a višestruko je nagrađivan za moderan dizajn. Smješten je u blizini rijeke Potomac

Admiral

Hrvatski nogometni savez u četvrtak je potvrdio kako će "vatreni" boraviti u baznom kapu u Alexandriji. Riječ je o gradu smještenom u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od glavnog grada SAD-a, Washingtona. Iz HNS-a tvrde kako su ovom kampu dali prioritet između pet kampova koje je bio nužan prijaviti. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Kamp se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji. Hotel AKA otvoren je u travnju 2023. godine, a višestruko je nagrađivan za moderan dizajn. Smješten je u blizini rijeke Potomac. Prema podacima iz 2020. godine, Alexandria ima skoro 160.000 stanovnika, što ga čini šestim najmnogoljudinijim u saveznoj državi Virginia i tek 169. u SAD-u. Vremenska razlika između Hrvatske i Alexandrije iznosi šest sati.

UTRKA S VREMENOM Liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj operaciji: 'Učinit ćemo sve da bude spreman za SP'
Liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj operaciji: 'Učinit ćemo sve da bude spreman za SP'

Izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je izborom kampa.

Varaždin: Izbornik Zlatko Dalić
Varaždin: Izbornik Zlatko Dalić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Prema svemu što smo čuli i vidjeli, Alexandria je bila najbolji izbor za nas te mi je drago što smo uspjeli osigurati tu lokaciju. Puno je faktora koji čine dobar kamp i koje smo uzimali u obzir, od uvjeta na trening centru, kvalitete hotela, geografske lokacije, udaljenosti od zračne luke, privatnosti i okruženja, te nam po svemu viđenom Alexandria nudi najbolju kombinaciju tih faktora," rekao je Dalić te zaključio...

SAMO NA NAŠEM PORTALU Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!
Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!

"Naravno, doživljaj kampa na kraju uvijek najviše određuje rezultat, pa se tako nadam da će nam Alexandria ostati u jednako dobrom sjećanju kao Šumska rapsodija u Rusiji ili Hilton u Dohi", naglasio je izbornik Zlatko Dalić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026