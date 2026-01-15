Zlatko Dalić zadovoljan izborom kampa: 'Neka bude u lijepom sjećanju kao prethodna dva'

Hrvatski nogometni savez u četvrtak je potvrdio kako će "vatreni" boraviti u baznom kapu u Alexandriji. Riječ je o gradu smještenom u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od glavnog grada SAD-a, Washingtona. Iz HNS-a tvrde kako su ovom kampu dali prioritet između pet kampova koje je bio nužan prijaviti.

Kamp se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji. Hotel AKA otvoren je u travnju 2023. godine, a višestruko je nagrađivan za moderan dizajn. Smješten je u blizini rijeke Potomac. Prema podacima iz 2020. godine, Alexandria ima skoro 160.000 stanovnika, što ga čini šestim najmnogoljudinijim u saveznoj državi Virginia i tek 169. u SAD-u. Vremenska razlika između Hrvatske i Alexandrije iznosi šest sati.

Izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je izborom kampa.

Varaždin: Izbornik Zlatko Dalić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Prema svemu što smo čuli i vidjeli, Alexandria je bila najbolji izbor za nas te mi je drago što smo uspjeli osigurati tu lokaciju. Puno je faktora koji čine dobar kamp i koje smo uzimali u obzir, od uvjeta na trening centru, kvalitete hotela, geografske lokacije, udaljenosti od zračne luke, privatnosti i okruženja, te nam po svemu viđenom Alexandria nudi najbolju kombinaciju tih faktora," rekao je Dalić te zaključio...

"Naravno, doživljaj kampa na kraju uvijek najviše određuje rezultat, pa se tako nadam da će nam Alexandria ostati u jednako dobrom sjećanju kao Šumska rapsodija u Rusiji ili Hilton u Dohi", naglasio je izbornik Zlatko Dalić