Zlatko Mateša: Hrvatska može postati sportski kamp Europe!

Prvog dana Business Foruma Dubrovnik 2025., međunarodne konferencije koja je u prvi plan stavila povezanost gospodarstva, turizma i sporta, održan je panel "Sport kao snaga brenda".

Sudjelovali su hajdukovac Ivica Šurjak, predsjednik Vaterpolskog kluba Jadran Adrian Ježina, predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić, direktor Rukometnog kluba Zagreb Vedran Šupuković, te zlatni olimpijac KPK Korčule Boško Lozica.

Na središnjem panelu "Turizam i sport" diskutirali su predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, direktorica Sektora za turizam i Samostalne sluzbe za marketing i komunikacije HGK Andreja Vukojević, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveta Marijan Kustić, Robert Pende iz Ministarstva turizma i sporta, članica Uprave Croatian Powerboating Cluba Sandra Damijan te ravnatelj opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić.

Govoreći o izazovima, Mateša je upozorio na mogućnost sinergije sporta i turizma:

- Infrastruktura je temelj ozbiljnog i održivog razvoja sportskog turizma. Primjer Poreča i dvorane Žatika pokazuje kako jedan moderan objekt može biti motor lokalnog gospodarstva, privlačeći međunarodne ekipe na pripreme, organizirajući turnire i nudeći sadržaje tijekom cijele godine. Ako slične projekte repliciramo u drugim gradovima, uz sinergiju hotela, gastronomije i kulturne ponude, Hrvatska može postati 'sportski kamp Europe'. Time ne samo da stvaramo uvjete za sportsku elitu, već i za rekreativne turiste koji žele aktivan odmor - izjava je predsjednika HOO-a koja je posebno odjeknula.

Zagreb: Hrvatski olimpijski odbor i tvrtka Uniline potpisali ugovor o nastavku partnerske suradnje | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik HOO-a istaknuo je također kako sport treba promatrati ne samo kroz prizmu rekreacije i natjecanja, već i kao ozbiljnu gospodarsku granu.

- Moramo znati da sport nije samo rekreacija i natjecanja, nego i industrija. U Europskoj uniji sport sudjeluje s više od dva posto BDP-a, što je oko 300 milijardi eura - više od mnogih drugih industrija. U Hrvatskoj je riječ o preko 1,6 posto, što je također značajan udio. Upravo zato sinergija turizma i sporta predstavlja golem potencijal koji možemo i moramo bolje iskoristiti - naglasio je Mateša.

Prvi dan Foruma obilježili su i paneli o ulozi žena u poslovnom svijetu i premium turističkim destinacijama.

Forum je otvorio dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo, naglasivši kako je Hrvatska u svijetu prepoznata kao sportska nacija, a sportski uspjesi naših sportaša predstavljaju jedinstvenu priliku za dodatno brendiranje turizma i produženje sezone.

Business Forum Dubrovnik traje dva dana, a u nastavku će se raspravljati o globalnim gospodarskim kretanjima, izazovima hrvatskog gospodarstva i razvojnim perspektivama Dalmacije.