Zlomislić nakon poraza: Sad u Francuskoj idemo po prolaz!

Rijeka je u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige izgubila od Strasbourga 2-1. Prvak Hrvatske ima za čime žaliti jer ostaje dojam da su stvarali više prilika i dominirali, no na kraju to nisu uspjeli kapitalizirati i doći do boljeg rezultata. Za goste su zabili Panichelli i Godo, dok je jedini gol za Rijeku zabio Majstorović. Bio je to njegov prvi europski gol u karijeri i ujedno prvi gol u dresu Rijeke.

- Ušli su bolje u utakmicu i odmah zabili gol, izigrali su nas. Dobro smo se borili, odigrali smo jednu dobru, europsku utakmicu s protivnikom koji ima kvalitetu. Imamo šanse za uzvrat i to jako dobre ako gledamo po onome što smo danas prikazali. Idemo po prolaz - rekao je kapetan Rijeke Martin Zlomislić nakon utakmice u razgovoru za Arena Sport i dodao:

Ekipa je pokazala duh i karakter, ova momčad je jako “velika” i nije se preplašila. Nažalost, mi nismo iskoristili naše šanse, oni svoje jesu. Zabili smo taj gol koji će biti jako važan.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Što očekujete od uzvrata?

- Oni su prava europska ekipa puna talenta. Jako su nezgodni, ali mi ćemo se postaviti hrabro. Dat ćemo sve da preokrenemo i vjerujemo da možemo proći.

Koliko ste zadovoljni rezultatom?

- Uvijek ste nezadovoljni kada izgubite. Ono čime ipak možemo biti zadovoljni jest igra, nismo se preplašili. Htjeli smo se s njima natjecati, igrali smo čovjek na čovjeka po terenu. Tu je puno mladih Chelseajevih igrača koji se žele dokazati pa da jednog dana zaigraju za Chelsea, no naši momci pokazali su da mogu igrati na toj razini i da zaslužuju ići u jače lige.

Imate li još energije za uzvrat?

- Kad smo zabili gol, oni sljedećih 25 minuta nisu znali što ih je snašlo, pogotovo pred punom Rujevicom. U nekim situacijama odlučivali su milimetri.

Što ste si rekli u poluvremenu?

- Normalno je da će nam oni stvoriti šanse, bitno je da to preživimo. Borili smo se i sreća nas je nagradila. Bilo je prečka, bilo je i zaleđa. U svlačionici smo rekli da idemo još jače jer možemo. Šteta za ovu kontru, to se ne prašta na ovoj razini.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Slijedi Istra?

- Svi smo spremni. Ova ekipa ima 25 igrača, svatko je bitan. Ja sam zadnju utakmicu odmarao, tko god istrči želimo nova tri boda.

Nedostajalo je iskorištavanje prilika za neki bolji rezultat?

- Na ovakvoj razini kažnjava se svaka greška. Oni imaju velik talent, brzi su, nezgodni. To je europski nogomet, liga “petice”…​​​​​​​

Pokazali ste da se može nositi s njima?

- Vjerujem da uz ovakvu igru i ovakvu ekipu možemo okrenuti rezultat.

Atmosfera?

- To nas je guralo. Kada nestane snage, kada padnemo, gurale su nas tribine. I naš moto je “krepat ma ne molat” i tako smo danas igrali - zaključio je.