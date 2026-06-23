Zna se i satnica: Evo kada će početi utakmice Hajduka i Žiline

Hajduk će u svoju europsku sezonu krenuti za vrijeme završnice Svjetskog prvenstva. Podsjetimo, "bili" kreću od prvog pretkola Europske lige, a protivnik je stari znanac - slovačka Žilina. Prva utakmica igra se u Splitu, druga u Slovačkoj, a sada je poznata i satnica.

Tako će Hajduk 9. srpnja (četvrtak) u 20 sati dočekati Žilinu na Poljudu, a 16. srpnja (četvrtak) igra na stadionu Pod Dubnom u Slovačkoj. Zahtjevan protivnik, ali svakako prolazan, a pobjede bi donijele jako puno i za hrvatski koeficijent. Iako bi bilo sjajno da Hajduk ode dalje u Europskoj ligi, ako sada ispadne igrat će u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. U oba slučaja već je saznao protivnika.

Ako "bili" prođu Žilinu, u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrat će protiv ciparskog Pafosa. Te utakmice igrale bi se 23. i 30. srpnja. Ako prođe i to, do Europske lige Hajduk čeka još treće pretkolo i doigravanje. Ako pak u dvomeču izgubi od Žiline, spušta se u Konferencijsku ligu, u drugo pretkolo. Tamo će igrati protiv Katowica iz Poljske.