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U EUROPSKOJ LIGI

Zna se i satnica: Evo kada će početi utakmice Hajduka i Žiline

Piše Jakov Drobnjak,
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Zna se i satnica: Evo kada će početi utakmice Hajduka i Žiline
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk kreće u Europu protiv Žiline! Poljud "gori" 9. srpnja u 20 sati, a put dalje vodi prema Pafosu ili Katowicama

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Hajduk će u svoju europsku sezonu krenuti za vrijeme završnice Svjetskog prvenstva. Podsjetimo, "bili" kreću od prvog pretkola Europske lige, a protivnik je stari znanac - slovačka Žilina. Prva utakmica igra se u Splitu, druga u Slovačkoj, a sada je poznata i satnica.

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Tako će Hajduk 9. srpnja (četvrtak) u 20 sati dočekati Žilinu na Poljudu, a 16. srpnja (četvrtak) igra na stadionu Pod Dubnom u Slovačkoj. Zahtjevan protivnik, ali svakako prolazan, a pobjede bi donijele jako puno i za hrvatski koeficijent. Iako bi bilo sjajno da Hajduk ode dalje u Europskoj ligi, ako sada ispadne igrat će u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. U oba slučaja već je saznao protivnika.

Ako "bili" prođu Žilinu, u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrat će protiv ciparskog Pafosa. Te utakmice igrale bi se 23. i 30. srpnja. Ako prođe i to, do Europske lige Hajduk čeka još treće pretkolo i doigravanje. Ako pak u dvomeču izgubi od Žiline, spušta se u Konferencijsku ligu, u drugo pretkolo. Tamo će igrati protiv Katowica iz Poljske. 

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