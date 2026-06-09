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Znate li zašto let 'vatrenih' nema oznake? Ovdje možete pratiti njihov put do Amerike

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Znate li zašto let 'vatrenih' nema oznake? Ovdje možete pratiti njihov put do Amerike
Foto: Srecko Niketić, Pixsell/Flight radar/canva

I dok se sam let može pratiti, ključni podatak poput oznake leta je ostao skriven.

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman prema aerodromu Dulles u američkom glavnom gradu Washingtonu u 12.42.  "Vatreni" putuju u Airbusu A330 američkog National Airlinesa, a u kratko vrijeme let je postao jedan od najpraćenijih na stranici Flight Radar. U Ameriku bi trebao sletjeti između 22 i 23 sata po hrvatskom vremenu.

Let uživo možete pratiti OVDJE.

I dok se sam let može pratiti, ključni podatak poput oznake leta je ostao skriven.

POGLEDAJTE GALERIJU 'VATRENIH'

Odlazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Ameriku na Svjetsko prvenstvo Odlazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Ameriku na Svjetsko prvenstvo Odlazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Ameriku na Svjetsko prvenstvo
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Skrivanje identifikacijskih oznaka leta uobičajena je praksa, a razlozi su najčešće povezani sa sigurnošću i privatnošću. Vlasnici zrakoplova mogu zatražiti da se podaci o letovima ne prikazuju javno, često putem programa američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

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Pogledajte ispraćaj 'vatrenih'. Hrvatski reprezentativci krenuli ka nogometnom ludilu u SAD

Takvi zahtjevi redovito se podnose za letove koji prevoze državne dužnosnike, vojsku ili sportske ekipe visokog profila radi zaštite privatnosti. Ipak, čak i kad su detalji blokirani, putanja aviona može ostati vidljiva, ali bez imena ili broja leta.

Informacije se mogu sakriti i zbog tehničkih razloga, poput nedostatka ADS-B transpondera, no u slučaju leta reprezentacije najvjerojatniji je razlog bio upravo sigurnosne prirode na zahtjev operatera.

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak kad su 'vatreni' poletjeli za Ameriku

Pokretanje videa...

Trenutak kad su Vatreni poletjeli VIDEO
Trenutak kad su Vatreni poletjeli | Video: čitatelj/24sata
*uz korištenje AI-ja

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