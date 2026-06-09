Znate li zašto let 'vatrenih' nema oznake? Ovdje možete pratiti njihov put do Amerike

Hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman prema aerodromu Dulles u američkom glavnom gradu Washingtonu u 12.42. "Vatreni" putuju u Airbusu A330 američkog National Airlinesa, a u kratko vrijeme let je postao jedan od najpraćenijih na stranici Flight Radar. U Ameriku bi trebao sletjeti između 22 i 23 sata po hrvatskom vremenu.

Let uživo možete pratiti OVDJE.

I dok se sam let može pratiti, ključni podatak poput oznake leta je ostao skriven.

POGLEDAJTE GALERIJU 'VATRENIH'

Skrivanje identifikacijskih oznaka leta uobičajena je praksa, a razlozi su najčešće povezani sa sigurnošću i privatnošću. Vlasnici zrakoplova mogu zatražiti da se podaci o letovima ne prikazuju javno, često putem programa američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

Takvi zahtjevi redovito se podnose za letove koji prevoze državne dužnosnike, vojsku ili sportske ekipe visokog profila radi zaštite privatnosti. Ipak, čak i kad su detalji blokirani, putanja aviona može ostati vidljiva, ali bez imena ili broja leta.

Informacije se mogu sakriti i zbog tehničkih razloga, poput nedostatka ADS-B transpondera, no u slučaju leta reprezentacije najvjerojatniji je razlog bio upravo sigurnosne prirode na zahtjev operatera.

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak kad su 'vatreni' poletjeli za Ameriku

Pokretanje videa... VIDEO Trenutak kad su Vatreni poletjeli | Video: čitatelj/24sata

*uz korištenje AI-ja