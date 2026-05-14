Zrinjski za Europu treba pomoć Matanovića, smislili su poruku: 'Sredite nam to i častimo vas!'

Zrinjski iz Mostara, kojeg vodi Igor Štimac, osvojio je Kup Bosne i Hercegovine pobjedom u dvomeču nad ljutim rivalom Veležom (2-1 ukupno). Tako je Zrinjski došao do novog trofeja, ali mu se otvorila mogućnost da iduće sezone bez puno muke dođe do Konferencijske lige. Naime, postoji šansa da Zrinjski ode izravno u play-off Konferencijske lige te tako preskoči ostala pretkola. Za to im treba pomoć Freiburga, a klub iz Mostara napravio je genijalan potez.

Da bi Zrinjski došao izravno do play-offa KL, Freiburg mora osvojiti Europsku ligu i zadržati sedmo mjesto u Bundesligi. Upravo to mjesto vodi u doigravanje za Konferencijsku ligu, a Freiburg bi osvajanjem EL imao plasman u Ligu prvaka. Tako bi zbog Uefine preraspodjele europskih mjesta Zrinjski preskočio drugo pretkolo i došao na korak do Europe iduće sezone. Freiburg u finalu EL igra s Aston Villom (20. svibanj), a ima bod više od osmog Frankfurta kolo prije kraja, pa je izgledno da će se taj dio ostvariti.

Uglavnom, ako se poklope te dvije stvari, Zrinjski je "na konju" pa je tako klub iz Mostara poslao sjajnu poruku Igoru Matanoviću i Freiburgu.

"Dragi prijatelji iz SC Freiburg, dragi Igore. Moramo nakratko porazgovarati o vašoj 'domaćoj zadaći' za ostatak sezone!

Zahvaljujući čudesnom svijetu UEFA-inih koeficijenata, raznim pomicanjima i, budimo iskreni, prstohvatu nogometne magije, situacija za nas izgleda ovako: ako osvojite 7. mjesto u Bundesligi i usput osvojite Europsku ligu, mi upadamo izravno u play-off Konferencijske lige sljedeće sezone!

Nema pritiska, zar ne? Samo mala usluga među prijateljima. Držimo vam palčeve (iz čisto sebičnih razloga, naravno)! Ako uspijete, častimo vas hladnim pićem u Mostaru! Challenge accepted?

Srdačan pozdrav iz Mostara!", napisao je Zrinjski na društvenim mrežama.