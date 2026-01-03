Obavijesti

NIJE ZADOVOLJNA

Zrinka Ljutić nakon najlošijeg veleslaloma u sezoni: Krenula sam prejako, htjela sam više...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
3
Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Švicarka Camille Rast (26) pobjednica je šestog veleslaloma sezone koji se u subotu održao u Kranjskoj Gori u Sloveniji, dok je jedina hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić (21) završila utrku na 22. mjestu. Hrvatici je to najlošiji rezultat u veleslalomu ove sezone nakon što je otvorila sezonu s četiri uzastopna top 10 rezultata.

Izjava Zrinke Ljutić 01:19
Izjava Zrinke Ljutić | Video: Hrvatski skijaški savez

Zrinka je upala u seriju slabijih rezultata, što se događa i puno iskusnijim skijašicama od nje. Svjesna je kako može i treba bolje i to nije skrivala u izjavi nakon utrke.

ODALA POČAST ŽRTVAMA Pobjednica veleslaloma odrasla je na skijalištu tragedije: 'Bilo je teško skijati nakon svega'
Pobjednica veleslaloma odrasla je na skijalištu tragedije: 'Bilo je teško skijati nakon svega'

- Utrka je prošla kako je prošla... Definitivno nisam zadovoljna rezultatom. Htjela sam puno više, ali što je tu je. Krenula sam prejako u prvoj vožnji, to me koštalo dobre linije i zato je cijela vožnja bila dosta nedorečena. U drugom laufu imala sam bolji plan, neki segmenti bili su čak i u redu, ali nisam to povezala kako sam htjela. - rekla je.

Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori
Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Kranjska Gora: Audi FIS Svjetski kup u skijanju 2026.
Kranjska Gora: Audi FIS Svjetski kup u skijanju 2026. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Novu priliku Zrinka ima već u nedjelju. U 9.30 sati počinje slalom u Kranjskoj Gori, koji je Zrinki u posebno lijepom sjećanju. Na toj je stazi prije 4 godine osvojila prve bodove u Svjetskom kupu, a lani je došla do druge pobjede karijere.

SKIJAŠKI SPEKTAKL FOTO Zrinku nije išlo, ali Hrvati su zagrijali atmosferu na utrci u Kranjskoj Gori! Evo kako je bilo
FOTO Zrinku nije išlo, ali Hrvati su zagrijali atmosferu na utrci u Kranjskoj Gori! Evo kako je bilo

- Podloga je dosta ledena i glatka, što mi inače odgovara. Slalomski trening prošao je u redu i dobro se osjećam na ovom snijegu - rekla je najbolja hrvatska skijašica.

OSTALO

