Zrinka Ljutić: Zadovoljna sam s drugom vožnjom! Daleko je od medalja, ali sam dobro skijala

Zrinka Ljutić (22) završila je na 17. mjestu na olimpijskom veleslalomu koji se u nedjelju održao u talijanskom skijalištu Cortini d'Ampezzo.

Hrvatica je bila tek na 23. mjestu nakon prve vožnje s ogromnih 2,11 sekundi zaostatka, ali je sjajnom drugom vožnjom, u kojoj je imala treće najbrže vrijeme, popravila je rezultat i time, barem do slaloma koji je u srijedu, ostvarila najbolji plasman na Olimpijskim igrama u karijeri (bila je 25. u slalomu u Pekingu 2022. godine). Zlato je osvojila Federica Brignone.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Talijanki je ovo drugo zlato na Zimskim olimpijskim igrama, nakon što je u četvrtak bila najbrža i u superveleslalomu. Time je okrunila senzacionalan nastup na Igrama samo deset mjeseci nakon teškog loma noge i puknuća križnih ligamenata u koljenu. Srebro su podijelile Sara Hector i Thea Louise Stjernesund, koje su kasnile 62 stotinke u odnosu na pobjednicu.

- Bila sam puno bolja u drugoj vožnji, stvarno sam zadovoljna. Napravila sam jednu manju grešku na kraju, bila sam malo predirektna, za razliku od prve vožnje. Tu je sigurno otišlo tri ili četiri desetinke. Ali, to nije ni bitno. Daleko sam do medalja, ali drago mi je da sam dobro odskijala - komentirala je Ljutić za HRT nakon druge vožnje.

Foto: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net

Prvu vožnju postavio je trener Novozelanđanke Alice Robinson, a bila je dosta otvorena i pomalo je podsjećala na postavke Super-G utrka.

- U drugoj je vožnji bilo puno više zavoja, bila je više veleslalomska. Ali staza je dosta specifična i teško je postaviti neke dijelove. Definitivno mi je bolje odgovarala druga vožnja - rekla je Zrinka.

Dotakla se i nevjerojatne Brignone.

- Nevjerojatno skija! Strašno je brza, hrabra, iskusna... Valjda je ovo kad sve to pomiješate.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Zrinku ćemo još gledati u slalomu, koji je na rasporedu u srijedu.

- Nadam se da neće biti nalik na slalomu iz ekipne kombinacije, ali to nije na meni. Potrudit ću se i dat sve od sebe.