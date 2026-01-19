Obavijesti

SVJETSKI KUP U ITALIJI

Zrinka najavila novi veleslalom: Osvježila sam se i pripremila

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Uoči sedmog veleslaloma sezone, Zrinka zauzima šesto mjesto u poretku u ovoj disciplini s 207 osvojenih bodova, a na posljednja dva veleslaloma, u Semmeringu i Kranjskoj Gori, bila na 13. i 22. mjestu

Iza hrvatske skijašice Zrinke Ljutić (21) izazovni su tjedni i utrke. Sjajna hrvatska skijašica nanizala je slabije rezultate, pogotovo u slalomu, u kojem je prošle sezone bila najbolja skijašica u Svjetskom kupu. Ipak, znamo koliko je Zrinka nevjerojatna na skijama kada sve "sjedne", a u utorak je čeka prilika za povratak u formu.

Uoči sedmog veleslaloma sezone, Zrinka zauzima šesto mjesto u poretku u ovoj disciplini s 207 osvojenih bodova. Iako je na posljednja dva veleslaloma, u Semmeringu i Kranjskoj Gori, bila na 13. i 22. mjestu, ove je sezone pokazala napredak i vrlo dobru formu u disciplini.

- Dobro sam se pripremila i dosta odmorila nakon Flachaua. Dosta sam se osvježila i veselim se utrci. Staza je duža nego inače, start je povišen, tako da očekujem jako lijep i izazovan veleslalom - rekla je Ljutić uoči utrke.

Alpine Skiing: PwC Tremblant World Cup
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Vodeća veleslalomašica je Austrijanka Julia Scheib s 460 osvojenih bodova, ispred Camille Rast (341 bod) i Alice Robinson (292 boda). Zrinka gleda u leđa Sari Hector (269 bodova) i legendarnoj Mikaeli Shiffrin (243 boda).

- Ove sezone veleslalom mi ide jako dobro. Osvojila sam prvo postolje i tu je još nekoliko top 10 rezultata. Nadam se da ću iskoristiti preostale utrke i veselim se našim navijačima u Kronplatzu - zaključila je Hrvatica.

