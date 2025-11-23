Zrinka: Ovo skijalište mi ne leži

Leona Popović osvojila je 22. mjesto u drugom slalomu sezone Svjetskog skijaškog kupa u Gurglu, dok je Zrinka Ljutić, braniteljica malog Kristalnog globusa, izletjela u drugoj vožnji nakon šestog mjesta u prvoj. Ne pretjerano bajan vikend za hrvatsko skijanje nakon što su u subotu trojica hrvatskih skijaša ostala bez plasmana.

- U Leviju se baš nisam dobro snašla, ali danas sam se osjećala bolje i vjerujem da će to postupno ići nabolje. Stvarno me dugo nije bilo i povratak je bio težak. Ali drago mi je da se vide neke naznake dobrog skijanja, što sam osjetila u nekim trenucima, da je bilo baš dobrih dijelova. Drugi dio strmine dosta sam se dobro osjećala i prvu i drugu vožnju. Bilo je, nažalost, dosta greškica da bi rezultat bio malo bolji, ali zadovoljna sam - rekla je Popović.

Zrinka je u Leviju bila šesta, sad je bez bodova. Ne baš obećavajući početak sezone, ali vjeruje kako će vratiti šampionsku formu.

- U drugoj vožnji dogodilo se haklanje, dosta iznenada. Imala sam ideju što želim popraviti nakon prve koja nije bila idealna. Taman sam ušla u neki dobar ritam, strmina je bila bolja nego u prvoj, i samo sam osjetila kolac između nogu i gotova utrka - kazala je Ljutić i dodala:

- Gurgl mi nekako ne leži, čini se (lani deveta, op.a.), ali dobro, skužit ćemo. Što se mene tiče, ovaj mi snijeg predstavlja najveći izazov. Ali imam neke ideje, pričala sam s timom i ljudima u Atomicu što ćemo popraviti i poboljšati.

Već idući vikend slijedi nova utrka u Copper Mountainu na početku američke turneje. U subotu je veleslalom, u nedjelju slalom.

- Sezona je duga, već sutra putujemo za Ameriku, nemamo vremena žaliti ni za čim. Veselim se, nisam nikad bila u Copperu, kažu svi da je jako lijepo skijati. Dvije nove utrke i dvije nove prilike - rekla je Zrinka.

- U Copperu sam trenirala čak i brze discipline, kažu za snijeg da se svi osjećaju super. Nadam se da ćemo se još malo pripremiti za iduću utrku - dodala je Leona.

