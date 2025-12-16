Zrinka se vraća na mjesto sreće: Te večeri slavili su i rukometaši

Nakon sjevernoameričke turneje, gdje je prvi put stala na pobjedničko postolje ove sezone, i to u veleslalomu u Tremblantu, Zrinka Ljutić vraća se slalomskim izazovima. Skijašice danas u francuskom Courchevelu voze noćni slalom (17:45/20:45, HRT 2), četvrti ove sezone u Svjetskom kupu.

Za Zrinku prva tri nisu prošla s previše dobrom ocjenom i Courchevel bi mogao biti prava staza za pronalazak slalomske forme jer upravo je ovdje u siječnju ove godine trijumfirala. Možda se sjećate te velike večeri za hrvatski sport jer su i hrvatski rukometaši razbili Francuze za plasman u finale Svjetskog prvenstva. Aktualna osvajačica Maloga kristalnoga globusa u prvom slalomu sezone u Leviju bila je šesta, a iduća dva, u Gurglu i Copper Mountainu, nije završila.

Zbog toga ni pogled na poredak u slalomu nije zasad prema očekivanjima. Zrinka je na 16. mjestu s 40 bodova iz Levija, a u ukupnom poretku je 12. s 218 bodova, najviše zahvaljujući veleslalomu.

Mjesec dana od prve slalomske utrke jasno je da bi se čudo trebalo dogoditi da netko od slalomašica zaustavi Mikaelu Shiffrin, koja je u uvodna tri apsolutno izdominirala konkurenciju. Nitko se još nije spustio ispod sekunde zaostatka, ali tko zna, možda upravo Zrinka večeras pronađe čaroliju iz siječnja.

- Definitivno se veselim utrci. Imam lijepe uspomene na ovoj stazi, stoga se nadam da ću to moći iskoristiti kao poticaj u samopouzdanju. Imala sam zadnja dva dana neke poteškoće na treningu, ali jučer sam uspjela vratiti se na one stare staze, tako da... Mislim da je to skroz dobro. Imat ću također vremena zagrijati se ujutro prije utrke i ne vidim razloga da ne pokažem najbolje skijanje - poručila je Zrinka, koja je izvukla startni broj pet, dok će Leona Popović startati 25..

- Priviknule smo se na reflektore, na kasni start utrke, bilo je dosta dobro. Još tražim malo najbolji osjećaj, najbolje skijanje, ali mislim da ide prema tome i osjećam se sve bolje - dodala je Leona.