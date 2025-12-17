Obavijesti

NE IDE PA NE IDE

Zrinku uhvatila kriza u slalomu, ali imala je i lošiji niz od ovog

Piše Davor Kovačević,
Zrinku uhvatila kriza u slalomu, ali imala je i lošiji niz od ovog
Foto: Angelika Warmuth

Nakon četiri slaloma ove sezone Svjetskog kupa ima samo 40 bodova, zahvaljujući šestome mjestu iz prvog slaloma u Leviju, jedinom u kojem je odskijala obje vožnje

Zrinka Ljutić (20) ostala je bez plasmana i u trećem uzastopnom slalomu u Svjetskom kupu. U francuskom Courhevelu, gdje je prošle sezone trijumfirala, najbolja hrvatska skijašica predala se nakon serije pogrešaka u prvoj vožnji, koju nije završila ni Leona Popović. 

Uzorak više nije ni malen, definitivno se može zaključiti da aktualna osvajačica Maloga kristalnoga globusa prolazi kroz krizno radoblje u najboljoj disciplini. Nakon četiri slaloma ove sezone Svjetskog kupa ima samo 40 bodova, zahvaljujući šestome mjestu iz prvog slaloma u Leviju, jedinom u kojem je odskijala obje vožnje. Ispadala je potom u Gurglu i Copper Mountainu.

ČUDESNA AMERIKANKA Mikaela, pa s koje si planete? Shiffrin osvojila četvrti slalom u nizu, nitko joj nije bio niti blizu
Mikaela, pa s koje si planete? Shiffrin osvojila četvrti slalom u nizu, nitko joj nije bio niti blizu
SLALOM U COURCHEVELU Ljutić i Popović izletjele, Shiffrin je pomela sve u prvoj vožnji!
Ljutić i Popović izletjele, Shiffrin je pomela sve u prvoj vožnji!

Iako trenutak za Zrinku nije dobar, unatoč drugome mjestu u veleslalomu u kanadskom Tremblantu, prvom postolju sezone, imala je i lošiji niz u slalomu nego što je ovaj. U sezoni 2023./2024. nije završila četiri zaredom, crni je niz počeo baš u Courhevelu i nastavio se u Lienzu, Kranjskoj Gori i Flachauu. Prekinula ga je drugom pozicijom u Jasni.

S druge strane, Mikaela Shiffrin nalazi se na vrhuncu forme, djeluje nedodirljivo za konkurentice, koje se ne mogu spustiti ispod sekunde zaostatka. Zrinki slijedi desetodnevni predah do austrijskog Semmeringa, gdje se 27. i 28. prosinca voze veleslalom, odnosno slalom. 

