Zubac blizu double-doublea, Matković tricaški raspoložen. Šarić opet presjedio na klupi

Košarkaši Los Angeles Clippersa ostvarili su devetu pobjedu u svojih posljednjih 10 dvoboja u NBA ligi svladavši kao gosti Utah Jazz sa 115-103, a hrvatski centar Ivica Zubac u tu je pobjedu ugradio devet koševa (šut za dva 4-6, slobodna bacanja 1-2) uz sedam skokova i tri asistencije za 22:14 minuta provedenih u igri.

Clippersi su do pobjede stigli dominantnom predstavom u drugom poluvremenu, a opet su najbolji u njihovim redovima bili veterani Kawhi Leonard sa 21 poenom i James Harden sa 16 ubačaja i 10 asistencija. Kod Jazza su najefikasniji bili Ace Bailey sa 20 i Lauri Markkanen sa 19 pogodaka. S omjerom pobjeda i poraza 22-24 Clippersi su i dalje na 10. mjestu Zapadne konferencije, dok je Jazz 13. na Zapadu sa 15-32.

Prvaci Oklahoma City Thunder opravdali su ulogu favorita te na svom terenu svladali zadnju momčad Zapada New Orleans Pelicanse sa 104-95. Shai Gilgeous-Alexander sa 29 koševa i Chet Holmgren sa 20 ubačaja i 14 skokova predvodili su domaće, dok je Zion Williamson sa 21 poenom i 11 skokova bio prvo ime Pelicansa u čijim je redovima Karlo Matković dobio 10:03 minuta koje je iskoristio za šest koševa (šut za dva 0-2, trica 2-2) uz dva skoka te po jednu osvojenu loptu i blokadu. Oklahoma City je na vrhu Zapada i čitave lige sa 38-10, dok je New Orleans sa 12-37 na dnu Zapada.

Dario Šarić nije dobio priliku u dresu Sacramento Kingsa u 87-103 porazu na gostovanju kod New York Knicksa. Jalen Brunson je sa 28 pogodaka najzaslužniji za treću uzastopnu pobjedu Knicksa, dok niti 34 ubačaja DeMara DeRozana nije moglo spriječtiti šesti uzastopni poraz Kingsa. New York je sa 28-18 tri na Istoku, dok je Sacramento sa 12-36 predzadnji na Zapadu.

U derbiju večeri vodeći sastav Istoka Detroit Pistonsi su kao gosti sa 109-107 nadigrali Denver Nuggetse. Imali su domaći u zadnjim sekundama priliku za poravnanje nakon što je Jamal Murray dobio tri slobodna bacanja kod vodstva gostiju 109-106. No, promašio je drugo, a onda namjerno i treće, ali Nuggetsi nisu uspjeli do skoka u napadu i koša za produženje nade.

Cade Cunningham i Tobias Harris ubacili su po 22 koša za Pistonse, Cunningham je dodao i 11 asistencija, dok je Murray zabio 24 za Nuggetse kod kojih je Jonas Valančiunas imao po 16 ubačaja i skokova. Detroit je na vrhu Istoka sa 36-11, dok je Denver treći na Zapadu sa 31-16.